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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

江和樹揭露「屠狗集團」挨轟割稻尾　動保團體：導致查緝行動全破局

▲民眾黨台中市議員江和樹。（資料照／記者周宸亘攝）

▲民眾黨台中市議員江和樹。（資料照／記者周宸亘攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

民眾黨台中市議員江和樹昨（25日）揭露，疑似有人在販售經屠宰的流浪貓狗與石虎給人食用，然而，此舉遭動保團體抨擊「草菅人命」，直指江和樹為了包裝「熱心動保」的形象，讓查緝人員面臨人身安全風險，並導致查緝行動全面破局。

江和樹昨日在議會質詢時提到，有繁殖場疑似在網路上賣「寵物補給品」，實則是「掛羊頭賣狗肉」販售經屠宰的流浪貓狗，甚至連石虎都有，不肖人士還會附上香料蔥蒜，明顯就是要賣來給人食用。

針對此事，新竹縣流浪動物珍愛協會透過臉書發文表示，江和樹為打造個人「熱心動保」政治形象，擅自對外公開協會提供的資料、影像，導致查緝行動全面破局，數名嫌疑人潛逃、證據線索散失。

協會進一步譴責，江和樹讓參與查緝人員面臨人身安全風險，構成「草菅人命」與「陷人於不義」嚴重後果。協會指出，江和樹還擅自移除影像上浮水印，將協會蒐集證據資料冒充為個人成果，在媒體與議會公然聲稱行動是江和樹主導，扭曲事實、欺騙大眾，這不是動保勝利，而是以「英雄主義」包裝的災難與背叛。

據了解，江和樹稍早已聲明強調，他的初衷是把所有不法份子通通抓起來，且並非透過這次議題營造「熱心動保」之形象，長期關心他的民眾都知道，他一直以來皆有在動物救援，民眾亦常通報服務處救援或是處理動物屍體，愛護動物及救援動物的心不容質疑。

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