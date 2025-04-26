200m內撞了又撞！台中28歲男恍神慘翻　母子騎車路過急棄車跳開

記者鄧木卿、黃資真／台中報導

台中市北區臺灣大道一段昨(25日)晚間發生車禍！28歲徐姓男子駕車不慎追撞停放在路邊的2輛轎車後，車身向左翻覆壓到一旁行經的機車，所幸車上的母子倆及時跳開，僅擦挫傷，詳細肇事原因將進一步調閱監視器釐清。

▲台中臺灣大道轎車連撞2輛車後翻覆，壓到一旁機車。（圖／記者鄧木卿翻攝，下同）



本案發生在昨天晚間10時25分，徐男駕駛黑色轎車，由五權路沿臺灣大道一段外側車道往中華路一段方向行駛，先碰撞到右側停在路邊的轎車，因恍神來不及反應，持續往前行駛約200公尺後，再撞到另輛白色的自小客車。

此時，車身失控往左翻覆，正好壓到左邊行經的機車，幸好媽媽與8歲兒子及時跳開，未連人帶車被壓困車底，警方獲報到場協助徐男脫困，並將母子倆送醫救治，幸2人僅擦挫傷無大礙，徐男則未受傷。

徐男現場自承，因一時恍神分心未注意路況，連續2次撞擊路邊停放車輛，警方酒測後並無酒精反應，亦無肇事逃逸問題，詳細肇事原因將進一步調閱相關監視器蒐證還原事發經過，並交由鑑定單位或法院釐清責任歸屬。

第二分局分局長鍾承志呼籲，駕駛人駕車上路，應隨時注意車前狀況，保持高度專注力與適當車速、車距，切勿分心，才能確保自己及其他用路人的生命財產安全。