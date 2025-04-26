接體車違停「領大體」遭拖吊！網怒：有這麼缺錢嗎　警出面回應了

▲接體車遭拖走，引發網友熱議。（圖／翻攝臉書／爆料公社）

記者吳世龍、陳韻如／高雄報導

高雄市新興區中正二路25日發生一起接體車違停被拖走案件，事件曝光後引發網友熱議，「真的缺錢缺這樣嗎？」、「拖吊業者很誇張，他去關後尾門應該就知道這不是普通車，結果還是拖走」。對此，警方稍早出面回應表示，經電腦查詢，該車屬「一般私人所有之自小客車（非企業、公司車輛）」，員警無法辨別該車為接體車，才會依法取締。

這起案件發生在25日中午12時38分左右，一輛黑色接體車停在大樓門口，司機與工作人員進入大樓領大體，準備送往殯儀館。不料，一輛拖吊車突然出現，在員警拍完照後，拖吊車迅速將接體車拖走，整個過程不到2分鐘。

葬儀社員工與家屬事後看到傻眼，只能將遺體暫置於大樓大廳，等待緊急調來支援的接體車。原PO無奈表示「真的缺錢缺這樣嗎？」並指出管理員有說明情況，但接體車仍被拖走，事件曝光後也立刻引發網友熱議。

對此，警方今出面回應表示，因該車並無特別標示為接體車，且外觀與一般車輛無異，再加上員警使用警用電腦查詢，電腦也顯示為一般私人所有之自小客車（非企業、公司車輛），員警並無法辨別該車為接體車，遂依道路交通管理處罰條例第56條1項1款「在禁止臨時停車處所停車」舉發取締，並對該車執行拖吊移置

。

警方表示，車輛上架後，大樓管理員才發現，並出來告知該車是於該處接大體，但因拖吊作業已結束，且拖吊車駛離時，駕駛人仍未到場，故依規定將該車拖吊返回八德拖吊場保管。