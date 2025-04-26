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屏東女「剪貼改造發票」冒領1千元　要繳15萬才能免關

記者黃翊婷／綜合報導

女子小珍（化名）2021年8月間異想天開將未中獎的統一發票，以剪貼方式進行變造，成功在超商換到獎金1000元，後來被財政部南區國稅局抓包，整起事件才曝了光。屏東地院法官日前審理此案，並依行使變造私文書罪，判處小珍有期徒刑5個月，得易科罰金15萬元。

▲▼ 統一發票（圖／記者劉維榛攝）

▲小珍變造發票冒領1000元獎金，下場要繳15萬元才能免去牢獄之災。（示意圖／記者劉維榛攝，與本案無關。）

判決書中記載，小珍2021年8月間將一張未中獎的統一發票，利用剪貼方式變造發票的字軌號碼，改為中獎1000元，接著填寫姓名、手機號碼等資料，再拿到附近的超商兌換獎金，竟然真的讓她騙過店員，成功換得1000元。

後來，財政部南區國稅局發現異狀，進一步調查才揪出小珍冒領獎金一事。小珍到案之後，一度試圖推卸責任，直到進入法院審理程序期間才坦承犯行。

屏東地院法官認為，小珍過去有詐欺前科，曾入監服刑，但該案與本案欠缺內在關聯性，所以不予加重其刑，而她出於自利考量變造發票、冒領獎金，也難認有可減輕罪責的因素存在，不得作為量刑的有利考量依據，最終依行使變造私文書罪，判處她有期徒刑5個月，得易科罰金15萬元。也就是說，小珍如果不想再度入監服刑，就得繳納15萬元罰金。

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