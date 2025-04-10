吸毒父多次入獄「離婚失聯22年」　2孩突接一通電話傻眼

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿強（化名）在婚姻關係存續期間，多次因為吸毒進出監獄，離婚之後便與前妻、2名子女斷絕聯絡，直到22年後因工作受傷，無力支付醫療費用，才經由警方、社工找上2名子女。不過，2名子女認為阿強從未盡到為人父的責任，因而決定向法院聲請免除對父親的扶養義務，日前獲得屏東地院法官裁定准許。

▲阿強因吸毒多次入獄。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

阿強的2名子女在判決書中主張，年幼時父親阿強就因為吸毒多次進出監獄，對他們不聞不問，從未盡到扶養及照顧責任，後來父母離婚，父親隔年再婚，從此便與他們斷絕聯絡，兩人是由母親扶養長大的。

2名子女表示，22年後他們突然接獲警局來電通知，說父親因工作受傷，接著又接獲社工通知，說父親無力支付醫療費用，需要他們協助，但他們收入本來就不高，還要照顧母親，實在無力照顧父親，因而決定向法院聲請免除對父親的扶養義務。

阿強經過法院合法通知並未到庭，也沒有提出任何書狀或陳述。阿強的前妻出庭證稱，阿強在孩子出生之後，經常進出監獄，從未賺錢養家，離婚之後也完全不與小孩聯繫，「我們跟他沒有任何關係，他沒有來看小孩，從頭到尾都沒有扶養小孩。」

屏東地院法官表示，經查，阿強112年度所得總額為0元，名下無財產，確實無法維持生活，需要子女扶養，但他過去無正當理由未盡到對子女的扶養義務，且情節重大，如今若反過來要求子女扶養他，顯然有失公平，最終裁定准許免除子女對父親的扶養義務，全案仍可抗告。