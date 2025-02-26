夫外遇賠50萬沒分手小三　妻「不滿被用錢打發」再討60萬

記者黃翊婷／綜合報導

一名人妻控訴，丈夫阿榮（化名）在婚姻關係存續期間多次出軌，被抓包之後賠償50萬元，沒想到丈夫根本沒有跟小三花花（化名）分手，憤而決定對兩人提告求償60萬元。雖然阿榮和花花均矢口否認，但並未獲得屏東地院法官採信，日前被判應連帶賠償人妻60萬元較為適當。

▲人妻控訴，丈夫外遇挨告，賠錢之後卻沒跟小三分手。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人妻在判決書中主張，阿榮婚後屢次出軌，甚至因此挨告賠償50萬元，原本以為經過此事之後，阿榮就會深刻反省並與花花分手，沒想到阿榮卻在另案中，透過訴訟代理人自曝自己目前仍與花花同住中，尚未結束關係。

人妻認為，由此可知，阿榮和花花未受到前判決影響而分手，不僅對侵害她的配偶權毫不在乎，也證明以阿榮的財力，前判決的賠償金額不足以使兩人記取教訓，根本就是想用錢打發她，所以她決定再次提告，向兩人求償60萬元，以維護自身的權益。

面對妻子的指控，阿榮堅稱已經與花花結束交往，另案中訴訟代理人所說的內容，只是訴訟策略罷了，並非事實。花花也強調，她在另案中並非當事人，應當不受陳述的事實效力所及，人妻必須提出更嚴謹的證據。

不過，屏東地院法官認為，阿榮在另案中是上訴人，若不是真的有與花花交往，應當不會做出不利於自己的說詞；此外，花花是否為另案當事人，並非重點，本件訴訟中兩人的利害相關，阿榮沒有惡意陳述或陷害花花的動機，最終不採信兩人的說詞，並判兩人應賠償人妻60萬元較為適當，全案仍可上訴。