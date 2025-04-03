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教召撞期傳票？　屏東男「選擇入監」慘多2個月刑期

記者黃翊婷／綜合報導

男子小林（化名）去年8月應接受教召，卻沒有在指定時間完成報到，因而挨告。雖然小林辯稱當時自己另外收到發監執行的傳票，選擇入監執行，並非故意躲避教召，但經調查，他實際入監的時間整整晚了22天，最終他的說詞並未獲得屏東地院法官採信，還被依法判處2個月有期徒刑。

▲▼ 當兵,服役,軍人,士兵。（圖／CFP）

▲小林收到教召令的同時，也收到發監執行的傳票。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，小林明知自己是後備軍人，依兵役法第37條規定，有依軍事需要接受教育召集的義務，去年7月27日由他的父親代收教育召集令，上面明文指定他必須在同年8月12日前往指定地點報到；但經父親告知之後，他卻沒有在規定時間內完成報到，因而吃上官司。

小林辯稱，當時除了收到教召令，同年8月8日還收到發監執行的傳票，他有拿執行單去辦理延期，但後備指揮部的承辦人不同意延期，後來他就選擇自行報到入監。不過，經檢方調查，小林並未於2024年8月8日入監，而是在22天之後才入監執行，因此不採信他的說詞，訊後仍依法起訴。

屏東地院法官認為，小林無故逾期未參加教育召集，影響國家對教育召集應召人員訓練的國防安全及後備管理的正確性，考量到他過去有恐嚇取財、詐欺、洗錢等前科，素行難認良好，最終依犯妨害兵役治罪條例第6條第1項第4款之妨害教育召集罪，判處他有期徒刑2個月，得易科罰金6萬元，全案仍可上訴。

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