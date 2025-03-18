夫妻公證外遇就賠100萬　她出軌喊「一毛錢都不想給」慘輸

記者黃翊婷／綜合報導

一名人夫控訴，妻子小美（化名）在分居期間與其他男性發生婚外情，並產下一子，由於夫妻倆曾公證簽署「忠誠協議」，如果發生外遇行為，就要付給另一半懲罰性違約金100萬元。雖然小美坦承外遇，但表明「一毛錢都不想給」，結果被屏東地院法官打臉，判她應賠償丈夫100萬元。

▲小美承認外遇，卻不願意賠償懲罰性違約金100萬元。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人夫在判決書中主張，小美在分居期間與其他男性發生婚外情，甚至在尚未離婚之前，與對方發生性行為並產下一子；由於他和小美曾公證簽署婚後協議書，其中一條規定，雙方婚後互負貞操、忠誠義務，若發生婚外情，必須付給另一半懲罰性違約金100萬元，小美外遇產子的行為顯然已經違約，因而決定提告求償100萬元。

而小美雖然坦承外遇產子，卻辯稱拿不100萬元，甚至說出「一毛錢都不想給」等話。

屏東地院法官認為，小美坦承外遇且與他人發生過性行為，也不爭執簽過婚後協議書，既然夫妻倆約定簽立協議書之後互負貞操、忠誠義務，她違反約定，理應依照協議書內容給付懲罰性違約金。

法官表示，小美的外遇行為損害非輕，考量到通常社會經濟狀況，丈夫求償100萬元尚屬有據，最終裁定小美應賠償丈夫100萬元，全案仍可上訴。