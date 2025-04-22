被生母拋下「遇暖心房東當女兒照顧」　她曝悲傷童年拒養媽

記者黃翊婷／綜合報導

女子小花（化名）控訴，母親在她年幼時便離家出走，與父親離婚之後也鮮少回來探望，她是由父親及房東夫婦扶養長大的，母女間已經長達數十年不曾見面，因此決定向法院聲請免除對母親的扶養義務。屏東地院法官日前審理之後，裁定准許小花的請求。

▲小花年幼時，母親便拋下她離家出走。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

小花在判決書中主張，母親在離婚之前就離家出走了，甚至把戶籍遷出，不知去向，7年之後雙親才辦理離婚，她從小就是由父親和當時的房東夫婦扶養照顧，長期缺乏母愛，對她的身心發展造成重大影響，因而決定向法院聲請免除對母親的扶養義務。

小花的母親承認，她確實在女兒上小學之前就離開家庭，雖然後來曾經回去探望，但只看一下就走了。房東夫婦的兒子也出庭證稱，小花年幼時就住在他父母的房子裡，小花的母親離開之後，他的母親就把小花當成自己的女兒照顧。

屏東地院法官認為，小花的母親無正當理由未盡到對子女的扶養責任，且情節重大，她對女兒漠不關心，母女間數十年來不曾見面，陌生到毫無親子關係可言；如今若反過來要求小花照顧母親，顯然有失公平，最終裁定准許小花的請求，免除她對母親的扶養義務，全案仍可抗告。