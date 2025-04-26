桃園市國中技藝競賽　304名優秀選手受獎

▲桃園市國中技藝競賽，優秀選手受獎。（圖／教育局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市113學年度國中技藝競賽以「桃鑄長才、技創未來」為主題，橫跨10大職群領域，見證上千名學生在技藝中探索自我、勇敢追夢，讓職涯探索的起點從國中階段就開始扎根。競賽自3月25日至4月9日分組進行，25日於啟英高中舉行頒獎典禮，共計304名優秀選手受獎。

中興國中的哈宏萱與哈宏蓁姊妹檔，分別於設計職群中奪得角色設計組第一名與設計基礎組第二名。她們的父親是一位刺青師，從小耳濡目染，再加上師長不斷激勵，讓兩人在競賽中發光發熱。七年級下學期得知參加技藝競賽得獎不僅有獎金，更能透過技優甄審進入理想的學校，便立下決心要全力以赴。

▲桃園市國中技藝競賽，優秀選手受獎。（圖／教育局提供）

光明國中的張家涵同學從小對美髮美容充滿興趣，家涵說：「八年級時得知九年級可以選修技藝班，我毫不猶豫就報名了家政職群。從完全不會綁髮到成為比賽選手，要感謝指導老師每週三、六陪我不間斷練習。家涵以穩健表現獲得家政職群美髮組第二名，為自己在技藝競賽旅程中寫下亮眼篇章。

龜山國中的簡渝峻同學，自小便熱衷於拆解各種物品，對動手操作充滿熱情。在父母的鼓勵下，他選擇在九年級時就讀技藝教育專班，並在學習過程中對電機領域產生濃厚興趣。渝峻說：「掌握電機技能不僅能幫忙家中修理電路，更能實際改善生活。訓練過程中曾因頻繁失誤而懷疑自己，但我持續加倍努力，最終不僅縮短操作時間，還超越前屆第一名紀錄。」比賽當天，渝峻率先完成作品，雖僅以0.7分之差獲得第二名，卻收穫了珍貴的成長與友情。

仁和國中的簡翊宸同學，身為抽離式技藝教育課程的學生，翊宸不僅主動爭取與專班同學一同訓練，每回練習都全程參與，從備料到環境整理毫不缺席。在學校每週至少練習3個半天，週六更參加永平工商培訓班，屢次取得最高分。他對這次飲料調製技藝競賽抱持極高的重視，也花了大量時間反覆練習與準備題庫，展現出極強的自律與毅力。最終，他以端莊的服儀、俐落的手法與沉穩的表現，從96位參賽者中脫穎而出，榮獲佳作。

翊宸說：「雖然這次成績不如預期，但我未來也會持續往餐飲科鑽研努力，因為這是我真正熱愛的領域。市府教育局為鼓勵生涯定向學生續深造學習，延續市府獎勵技藝績優人員政策，各組選手第一名可獲獎勵金2萬元、第二名1萬2千元、第三名1萬元，第四至六名則頒發獎品。