8大速食店周末好康懶人包！8塊雞桶下殺59折、比薩買1送3

▲8大速食店最新優惠懶人包。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

開心迎周末！《ETtoday新聞雲》整理8大速食店最新限時優惠，不僅有三商炸雞戰斧雞腿、麥當勞大薯皆可享買1送1，肯德基則推狂省八塊雞桶餐下殺59折、必勝客外帶大比薩買1送1再送副食+飲料，小確幸一次收。

▲摩斯漢堡祭出3大人氣組合優惠。

●達美樂

達美樂即日起至4月27日祭出「買1送2」優惠，可享買大火山披薩送大火山披薩，加碼送1.25L大可樂1瓶。

●三商炸雞

三商炸雞全門市即日起至4月30日祭出「黃金戰斧雞腿買1送1」，特價130元，以及「炸雞桶買1送1」，凡購買「黃金山賊炸雞桶」即送「咔啦腿排桶」，特價333元，以上2大優惠外帶或內用皆適用。

●摩斯漢堡

摩斯漢堡即日起至4月30日祭出「3大人氣組合優惠」，包括「超級大麥薑燒珍珠堡+大杯冰紅茶優惠價99元」、「摩斯鱈魚堡+大杯冰紅茶優惠價99元」、「摩斯炸蝦堡+大杯冰紅茶組優惠價109元」，最低只要用銅板價就能吃到人氣漢堡組合。

●必勝客

必勝客即日起至4月30日祭出2大最新優惠，有「外送買大比薩送大比薩再享免運」，比薩以價高者計價；以及「外帶買大送大再送副食+飲料」，比薩以價高者計價+副食4選1（和風鱈魚塊5塊／黃金雞柳條4條／德國芝心腸3個／酥炸杏鮑菇1份）+飲料2選1（可樂1.25L／七喜1.25L）

▲拿坡里祭出買1送4優惠。

●拿坡里

拿坡里即日起至5月1日祭出「買1送4」超值優惠，期間凡於門市外帶或內用小披薩1個即免費送4塊炸雞，原價550元特價只要290元，且披薩開放多達17種口味任選，炸雞則可選擇原味或辣味，也可換成烤雞。

●肯德基

肯德基即日起至5月5日祭出最新限時優惠，有「狂省八塊雞桶餐」，內含咔啦脆雞8塊+原味蛋撻6顆特價只要499元，較原價打出59折優惠；以及「咔啦雞腿堡」、「青花椒咔啦雞腿堡」可享第2件半價，最低平均1堡只要72元起。

另外還有「歡聚蛋撻禮盒」，內含上校雞塊4塊+原味蛋撻6顆，直接下殺62折，特價205元；全新蛋撻優惠「蛋撻午茶」，吃得到原味蛋撻2顆+小杯冰無糖綠茶2杯只要銅板價99元。

PK APP加碼天天可抽超划算優惠券，有青花椒咔啦雞腿堡、上校雞塊、咔啦脆雞等人氣組合6折起；至4月28日前則還有「雙色轉轉QQ球買1送1」好康。

▲麥當勞歡樂送祭出4大夯品買1送1。（圖／記者蕭筠攝）

●麥當勞

麥當勞APP「歡樂送專屬優惠券」即日起至5月20日祭出「4大夯品買1送1」，優惠品項有「大薯」、「薯餅」、「勁辣香雞翅（2塊）」、「焦糖冰奶茶」，優惠開放重複使用，但不適用於外送平台及部分門市。

●21風味館（21PLUS）

21風味館（21PLUS）全門市即日起至5月27日前則祭出最新2大回饋優惠，包括「買香草烤雞+1元送香脆炸雞2塊、中杯蜂蜜綠茶2杯特價500元」、「買烤炸雙霸（香草烤雞腿+香脆炸雞）+1元送中杯蜂蜜綠茶1杯特價176元」，以上2優惠只要加價1元直接升級套餐，提醒台大微風、21togo門市、美食外送平台不適用此優惠活動。