應對關稅底線！中共中央政治局開會　備足預案、統籌國際經貿鬥爭

▲習近平主持中共中央政治局經濟會議，要求「要強化底線思維，充分備足預案，扎實做好經濟工作。」（圖／翻攝 央視）

記者任以芳／北京報導

中美貿易關稅戰持續角力，中共中央政治局今（25）日召開會議，分析研究當前經濟形勢和經濟工作，由中共中央總書記習近平主持會議。談及當前經濟情勢，會議內容指出，要強化底線思維，充分備足預案，堅持穩中求進工作總基調，統籌國內經濟工作和國際經貿鬥爭。針對「受關稅影響較大的企業，提高失業保險基金穩崗返還比例」。

大陸《央視》新聞聯播報導，會議認為，經濟持續回升向好的基礎還需要進一步穩固，外部衝擊影響加大。要強化底線思維，充分備足預案，扎實做好經濟工作。

會議指出，要堅持穩中求進工作總基調，完整準確全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，統籌國內經濟工作和國際經貿鬥爭，堅定不移辦好自己的事，堅定不移擴大高水平對外開放，著力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期，以高質量發展的確定性應對外部環境急劇變化的不確定性。

會議強調，要加緊實施更加積極有為的宏觀政策，用好用足更加積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策。加快地方政府專項債券、超長期特別國債等發行使用。適時降准降息，保持流動性充裕，加力支持實體經濟。創設新的結構性貨幣政策工具，設立新型政策性金融工具，支持科技創新、擴大消費、穩定外貿等。強化政策取向一致性。

會議指出，要提高中低收入群體收入，大力發展服務消費。要多措並舉幫扶困難企業。加強融資支持。加快推動內外貿一體化。培育壯大新質生產力，打造一批新興支柱產業。持續用力推進關鍵核心技術攻關，創新推出債券市場的「科技板」，加快實施「人工智能+」行動。大力推進重點產業提質升級，堅持標準引領，規範競爭秩序。

會議強調，要堅持用深化改革開放的辦法解決發展中的問題。加快全國統一大市場建設，扎實開展規範涉企執法專項行動。加大服務業開放試點政策力度，加強對企業「走出去」的服務。「同國際社會一道，積極維護多邊主義，反對單邊霸凌行徑。」

會議強調，要著力保民生。對受關稅影響較大的企業，提高失業保險基金穩崗返還比例，健全分層分類的社會救助體系。

會議指出，要不斷完善穩就業穩經濟的政策工具箱，既定政策早出台早見效，根據形勢變化及時推出增量儲備政策，加強超常規逆週期調節，全力鞏固經濟發展和社會穩定的基本面。

該會議研究了其他事項。