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川普恐須先致電　華爾街日報：習近平與美「硬槓不留餘地」

▲習近平與川普。（圖／路透社）

▲習近平與川普。（圖／路透社）

文／中央社

美中關稅戰發展至今，中國始終保持強硬態度，反而是美國總統川普態度似有軟化。美媒分析，習近平等中國領導層已決意與美國硬摃，「沒給自己留餘地」，美中若想開始認真談判，川普可能會發現必須自己主動打電話。

此外，川普（Donald Trump）及其團隊對中國的態度是否一致，也值得觀察。部分觀察人士分析，美中之間達成協議、為當前美中的脫鉤趨勢踩下剎車，最大的希望仍在川普本人。

華爾街日報23日以「想孤立中國的是川普團隊？還是他本人？」為題發表評論文章，首先直指許多人都在問，川普政府已經明確了一點─「目標是孤立中國」，但這是川普本人想要的嗎？

文章指出，川普日前已表態不願再提高對中國關稅，且北京也已採取溝通行動，尋求透過談判達成協議，同時再度聲稱自己與習近平「關係很好」。部分觀察人士認為，這類言論表明川普從根本上並不認同其團隊的對中強硬立場，川普本人並不像許多團隊成員般屬於「對中鷹派」。

這篇文章說，這些觀察人士認為，相較於這些鷹派成員希望推動美中脫鉤，不給中國留出時間和外交空間建立對美戰略優勢，川普真正希望看到的是「中方改變政策，進而顯著減少中國對美國的巨額貿易順差」。一名美企高階主管就認為，「一面是川普政府，另一面是川普本人」。

文章認為，簡單來說，綜合這些觀察人士的看法，美中之間達成協議、為當前美中的脫鉤趨勢踩下剎車，最大的希望仍在川普本人。然而，促使美中談判，川普和中國國家主席習近平必須先通話。

儘管川普多次示意，希望習近平先打電話過來，但習近平並沒有這麼做。因為「中國人可能會告訴你，這不是中國的行事風格」，這反映在川普第1個任期時，中國官員對川習二人是否就美中貿易戰通話的態度。

文章指出，習近平執政10多年來，已經展示了他「打破常規的能力」。但在如今爆發的美中關稅戰上，他選擇不這樣做，因為中國領導層已經決意與美國硬摃，沒給自己留餘地。這從中國官媒日前在評論中把關稅戰比擬為韓戰，且形容這「不僅是貿易之爭，也是意識形態的較量」，即可看出。

這篇文章更直指，這代表在習近平看來，共產黨乃至他本人的執政地位「都將面臨危險」，對中國領導層來說，在美國的壓力下讓步無異於政治自殺。

文章最後說，綜上所述，若想讓美中開始認真談判，川普可能會發現「必須要自己主動打電話」。而且，即使川普和習近平真的對話了，達成協議也可能比以往任何時候都更難。

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