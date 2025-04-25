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日本長野車禍4學生死亡　駕駛父懊悔：為什麼沒反對他買車

日本長野發生嚴重車禍，車上4名學生全員死亡。（翻攝自X）

▲日本長野發生嚴重車禍，車上4名學生全員死亡。（翻攝自X）

圖文／鏡週刊

日本長野縣飯田市昨（24日）發生一起嚴重事故。在飯田技術專門學校就讀汽車整備科的4名訓練生所駕駛的轎車撞上水門，造成全員死亡的悲劇。其中負責駕駛的20歲池田稜生的父親懊悔表示，車子是兒子的，「現在回想起來，如果當初能夠反對他買這輛車就好了」。

根據日本媒體共同社報導，事故發生在日本時間24日中午12點半左右，當時正值學校的午休，根據駕駛池田的父親表示，該車是兒子從熟人處、以便宜的價格購入，平常用來上學通勤。池田父子當天早上並未有過任何交談，所以目前事故發生原因仍待調查。

池田父親悲痛表示，兒子從以前就很喜歡汽車，一直都以從事汽車相關工作為目標。事故現場遭轎車撞上的水門今天已經覆蓋上塑膠布，車上乘客之一的20歲杉崎蓮的摯友小澤梗介也到現場獻花悼念，小澤梗介難過回憶猝逝好友，「他是一個很有趣又快樂的朋友，和他在一起每次都讓我笑個不停，明明還有很多事情沒有一起去做，這讓我感到非常後悔。」


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