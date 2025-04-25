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舞出台南之光！　全國學生舞蹈比賽勇奪13項特優全員得獎

▲台南市各校學生參加全國學生舞蹈比賽表現出色，勇奪13項特優殊榮。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市各校學生參加全國學生舞蹈比賽表現出色，勇奪13項特優殊榮。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市學生舞蹈團隊在2025年3月舉行的「全國學生舞蹈比賽」大放異彩，參賽隊伍全數獲獎，其中13隊勇奪特優、24隊獲優等，成績全面超越去年，展現台南在藝術教育深耕有成，歸仁區紅瓦厝國小以4支參賽隊伍勇奪2特優2優等，成為本屆大贏家，中山國中、歸仁國中更雙雙奪得雙特優殊榮，表現令人驚艷。

▲台南市各校學生參加全國學生舞蹈比賽表現出色，勇奪13項特優殊榮。（記者林東良翻攝，下同）▲台南市各校學生參加全國學生舞蹈比賽表現出色，勇奪13項特優殊榮。（記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲恭賀所有得獎學生與學校，強調市府長期推動藝術教育紮根，透過豐富多元的藝文課程與社團活動，培養學生美感素養與自信表達。黃偉哲說，台南不僅是文化古都，也是舞藝之都，學生們在比賽中展現的光芒，正是城市文化底蘊與教育成果的最佳體現。

▲台南市各校學生參加全國學生舞蹈比賽表現出色，勇奪13項特優殊榮。（記者林東良翻攝，下同）▲台南市各校學生參加全國學生舞蹈比賽表現出色，勇奪13項特優殊榮。（記者林東良翻攝，下同）

教育局長鄭新輝說明，本次比賽涵蓋古典舞、民俗舞、現代舞與兒童舞蹈，分A、B組競賽，除舞蹈藝才班學校外，亦有22所一般學校積極推展舞蹈教育。麻豆國小四連霸蟬聯民俗舞特優，偏鄉佳里區塭內國小也奪下1特優1優等，實力不容小覷。此外，中山國中、進學國小與紅瓦厝國小更獲選為「全國特優展演團隊」，將於5月、7月分別登台台中歌劇院與高雄衛武營國家藝術文化中心，歡迎市民共襄盛舉，見證台南學子的舞台魅力。

▲台南市各校學生參加全國學生舞蹈比賽表現出色，勇奪13項特優殊榮。（記者林東良翻攝，下同）▲台南市各校學生參加全國學生舞蹈比賽表現出色，勇奪13項特優殊榮。（記者林東良翻攝，下同）

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