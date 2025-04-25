陸配除籍風波忙翻！海基會電話比平常多了2000通

▲海基會聯合服務中心。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

移民署4月初向上萬名已取得台灣身分的陸配及子女發出通知，限期繳交「喪失原籍證明」（除籍證明）。海基會秘書長羅文嘉25日透露，海基會的業務量因此大增，兩周內打來的電話比平常多出2000多通，服務櫃檯的案件量也多了1000多件。

羅文嘉在海基會例行記者會上表示，在事前發生的前兩周，海基會接到比較多的電話與現場詢問，大多都是接到移民署的通知，不知道要怎麼處理，「第一階段電話量相當大，海基會增加了專線的數量，也增派了接線員、櫃檯服務人員。」

▼海基會秘書長羅文嘉。（圖／記者蔡紹堅攝）



根據海基會統計，4月7日至18日，海基會服務櫃檯的案件量為4082件，比3月17日至28日的2997件多出了1085件，增幅約36.2%；法律專線的接線量為5187通，比先前的3950通多出了1237通，增幅約31.3%；海基會總機的接線量為1762通，比先前的745通多出了1017通，增幅約136.5%。

羅文嘉說，第二周之後，海基會同仁整理了比較簡單的作業流程，並提供Q&A問答給民眾參考，加上陸委會公布了配套措施，處理之後，人潮及電話量已經逐漸恢復至平常的情況。

羅文嘉指出，從4月1日至21日，來海基會辦理文書驗證，用於申請在台定居的大陸戶籍資料公證書件書共約500多件。

不過，羅文嘉也特別提到，上述的500多件很多是1、2個月前就已經在辦理的，正常來說，陸方的處理流程耗時約1個月至1個半月，所以後續相信還會有很多案件。