除籍證明改「具結」也無法參選！　陸委會強調：要放棄大陸身分

▲陸委會。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／台北報導

政府近日要求陸配或陸配子女補件「喪失原籍證明」，否則將註銷戶籍。目前已有高達13萬多人均配合提出相關文件，不過陸委會強調，確實具有「中國大陸身分」者，在未放棄前，不能任職軍公教、登記為公職候選人，也無法因本次具結而免除法律義務。

陸委會今（16）日指出，目前已經在台取得身分之中國大陸配偶計14萬餘人，高達13萬餘人均配合台灣法律提出註銷中國大陸身分證明文件。民國93年以前來台設籍，也有超過400人完成繳交。

陸委會表示，政府考量中國大陸各地之規範與時程不一，只要當事人有意願配合法律要求，不管遇到何種困難，都可向移民署、陸委會或海基會反映，政府一定會盡最大可能協助民眾排除障礙，也會考量個案狀況適度延長辦理期限，以協助當事人最終完成放棄中國大陸身分之作業程序。

陸委會還強調，政府雖提供「具結」或「延期辦理」暫行替代措施，惟當事人如確實具有中國大陸身分，在未放棄前，依法已不能保有中華民國公民完整權利，並受到我國法律所定限制或禁止事項（例如任職軍公教、登記為公職候選人…等）之規範，也無法因本次具結而免除法律義務。

陸委會重申，基於依法行政、執法公平與公正性，兩岸單一身分制度必須獲得嚴格遵守並落實執行，同時政府也會兼顧執行公平性及人道實務需求，持續彙整民眾反映意見滾動檢討上述替代措施，並盡最大力量提供民眾必要協助。

去年底，民眾黨不分區立委名單第15名李貞秀本來要進行遞補，後因涉及國籍法問題而無果。去年11月，陸委會曾引述國籍法表示，不論本籍為中華民國，或原籍為外國、中國大陸，凡中華民國國民而有雙重國籍者，欲擔任公職時都應依法放棄他國國籍。