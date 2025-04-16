兩岸解決紛爭應「窮盡智慧」　吳豊山拋：和平協商架構新關係

▲海基會董事長吳豊山。（圖／記者陳冠宇攝，下同）

記者陳冠宇／台北報導

美中台關係在川普2.0時期面臨新變數，海基會董事長吳豊山表示，美、中、台三角關係須回到「二大一小」的基本格局探討，台灣如果巧於為小，不卑不冗，善以折衡，當然也可以成為和平的棋手。他更拋出，兩岸的和平協商如何架構新關係，是唯一光明大道。

吳豊山今（16）日出席由淡江大學兩岸關係研究中心、中共研究雜誌社主辦的「制度修正與戰略選擇：2025美中台關係的互動與發展」座談會。他在開幕式上受邀致詞時，作上述表示。

談及「戰爭與和平」時，吳豊山坦白指出：中華民國台灣的財政規模支撐不起對外戰爭，因此除了蔣中正來台前期，由於內戰失敗遺恨未消高唱反攻大陸之外，歷任總統無不高舉和平大纛。

他直言，戰爭真的沒有贏家，戰爭的真相就是血流成河、斷垣殘壁、家破人亡、建設成灰、文明倒退；戰爭就是人類一起沉淪。

對於近期川普揮動關稅大刀，震動全球，吳豊山說，台北、北京的對應措置相反，美中台互動是否因而產生變化，必須持續觀察。

▲「制度修正與戰略選擇：2025美中台關係的互動與發展」座談會。

進一步探討美、中、台三角關係的未來發展，吳豊山認為，仍必須回到「二大一小」的基本格局。美、中兩大一番鬥爭難免。川普恣意橫行，但也表明厭戰。習近平內政焦頭爛額，但看似淡定。

吳豊山續指，做為一小的台灣，其實小而精悍，倚輕倚重，動見觀瞻；我們如果巧於為小，不卑不冗，善以折衡，當然也可以成為和平的棋手。

吳豊山做結論稱，人類尚未完全脫離動物本性，所以爭奪資源，張牙舞爪，以大欺小的劣根性還在；但必須充分體認戰爭是人類大患；如果太平洋兩岸的美、中兩國必須爭霸，雙方其實也沒有以發動毀滅性的戰爭作為勝負最後手段的絕對必要。

他強調，如果台灣海峽兩岸的紛爭終將必須化解，那麼，兩岸飽滿善意，窮盡智慧，和平協商如何架構新關係，進而各自造福人民、彼此和睦共榮才是唯一光明大道。