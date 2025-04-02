就安基金沒打算追討？　洪申翰：決策者責任將配合司法追究

▲勞動部長洪申翰 。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

勞動部去年職場霸凌案延伸出就安基金濫用事件，根據審計部報告，就安基金有7224萬元不符用途應予收回，民眾黨團總召黃國昌批評，白話文翻譯就是「沒打算追討」、「全民買單」，太離譜。勞動部長洪申翰今（2日）說明，在就安基金的問題上絕對不會包庇，勞動部身為行政機關，必定依法依規來究責，至於當時決策者的責任，也會持續配合檢調及司法來追究。

洪申翰表示，就法律層面，其實現在檢調一直在偵辦中，勞動部也完全配合這些資料的調閱、偵辦，如果司法判定有違法營私，或者是有非法的人謀不臧，當然會依照這個偵辦的結果來追究，「關於決策者的責任，勞動部會配合檢調和司法來追究」。

洪申翰接著提到，在管理面上，他已經明確下達指令。第一，沒有必要的作風或文化，比方送禮文化的採購，以後都不能再有；第二， 必須從制度來把關，這也是為何在就任之初，就提出了就安基金把關方案，包括限定開口契約的適用範圍，過去被詬病的宣導品採購及贈發管理，也訂定規範，如果有違法的，就是該辦就辦，有需要改革的部分就改革，不會有包庇或迴避的問題。

洪申翰表示，因為現在是以「專案審計」來問責，所以若從審計的角度，勞動部作為一個行政部門，當然也必須依審計的結果和法規，來做後續的處置。「所以現在的關鍵，是審計的審計結果是什麼」審計認為這些匡列的支出，跟就安基金的法定用途關聯不高，應該是屬於公務預算的自用範疇，在本案的審計結果是認定修正、整列，而非剔除。用白話來說，就是審計認為這些匡列的支出，不該用就安基金來支付，而是該用公務預算來支付。

至於若審計認定剔除，會產生何種效果。洪申翰補充，若認定為剔除，按照審計的規範，勞動部就有法律義務和依據，要向應負責的人來追繳。「但本案審計並沒有認定剔除」洪表示，審計最後的判定是修正減列並收回，並認為這些被關注的項目，應該要回歸到公務預算的範疇。白話來說，就是要從這些項目本該編列的來源，也就是公務預算來補編，還給就安基金。

洪申翰說明，日前勞動部提到要以公務預算的編列，來歸墊就安基金，其實這是依照審計的判定結果來做的。至於外界關心檢調是否有動作，擔心是否會不了了之，據他所知檢調有持續在偵辦中。

對於許銘春用就安辦演唱會 洪申翰則回應他還是認為部分橋段形式不適合，「這樣子的活動，如果換作是我不會這樣做」，並再次強調之所以編列預算來歸墊，是依照審計的最後的認定結果來做，包括涉及到法律的責任、對於決策者的個人責任的部分，勞動部將持續配合配合檢調及司法來追究。