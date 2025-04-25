榮成紙業開戰永豐餘！高階人才狂跳槽　董座身邊要員被搜出極機密

▲榮成紙業懷疑員工竊取公司機密跳槽，涉嫌違反《營業秘密法》。（示意圖／Pexels）

記者劉昌松／台北報導

上市公司榮成紙業（1909）近4年連續有多名重要主管離職跳槽，其中王姓研發核心要員在離職前，曾到永豐餘（1907）面試，榮成擔心其中有異而提告，檢警日前發動搜索，赫然在王男住處發現榮成公司的營業秘密文件檔，王男疑似竊取機密原因尚待司法調查釐清，不過榮成已寄出存證信函，希望永豐餘切勿持有、使用、隱匿榮成營業秘密。

據了解，榮成紙業研發主任、大型紙機主管等4名幹部，陸續從2021年起轉職永豐餘工業用紙公司，已引起榮成經營層關注；2024年11月底，已有12年資歷且在董事長身邊工作的王姓研發要員也跳槽永豐餘，讓榮成無法再忍，決定到警局提告。

檢警獲報後展開調查，發現王男在離職前，曾與永豐餘工紙公司高層面試，且在面試後，下載並備份榮成工作檔案，其中包含榮成的內部機密文件，違反員工保密承諾書，並涉嫌違反《營業秘密法》。

目前王男涉嫌竊取榮成機密的原因尚待檢調釐清，不過榮成已在日前寄出存證信函給永豐餘工紙公司董事長及總經理，告知切勿持有、取得、隱匿相關榮成營業秘密，獲持之使用、洩漏；如已持有、取得者應刪除、銷毀。