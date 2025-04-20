芒果樹遭鑽孔下毒！花蓮台9線整排242棵全枯了　動手3人下場曝

▲整排的高齢芒果樹遭鑽孔下毒。（圖／玉里警分局提供）

記者劉人豪／花蓮報導

花蓮台9線282至284公里處，有242棵芒果路樹，遭不明人士鑽孔後下農藥毀損破壞。檢警調查是徐姓男子、蔡姓男子與范姜姓男子，持農藥桶對樹體孔洞施用農藥，花蓮地院依共同犯毀損他人物品罪，分別判6月、5月、4月。

交通部公路局花東縱谷景觀大道規畫案，台9線玉里三民至三軒段進行拓寬工程，省道兩旁原有的400多棵芒果樹，在交通安全為優先考量下移植他處，改種適合的樹種，不料2024年4月被發現移植後的芒果樹竟遭人下毒，遭殃的芒果路樹，樹齡都在40年以上。

判決指出，徐男、蔡男提供固殺草、年年春、紅星等農藥共計6桶，由徐男、范姜男各提供電鑽機共2台，自2024年4月初至4月10日間，前往台9線持電鑽機對路樹樹體鑽孔，再持農藥桶對樹體孔洞施用農藥，毀損芒果樹、樟樹等路樹共計242棵，經檢察官提起公訴。

3人於審理時坦承不諱，法院審酌3人不思以合法方式處理問題，以下毒方式毀損路樹，法治觀念淡薄，更欠缺尊重他人財產權之觀念，事後依調解成立內容全額賠償完畢，依共同犯毀損他人物品罪，分別判徐男、蔡男與范姜男，各6月、5月、4月。