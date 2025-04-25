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社會 社會焦點 保障人權

扣「關鍵公文」阻罷！吳宗憲怒轟宜檢：誰下令沒收宜蘭人的罷免權

▲▼ 立法院組團考察北檢偵查不公開實務，立委吳宗憲。（圖／記者劉昌松攝）

▲國民黨立委吳宗憲。（圖／記者劉昌松攝）

記者游芳男、莊智勝／宜蘭報導

宜蘭檢調偵辦國民黨罷團「幽靈連署案」陷入不法疑雲，國民黨部指控，宜蘭罷綠二階連署公文最後期限要於25日送件，但24日檢調搜索時卻將該紙關鍵公文連同其他文件一併帶走，形同打壓罷免，且宜檢面對質疑時，24日還發新聞稿稱「未查扣」、「與事實不符」，直到晚間調查站才逆轉坦承「不小心挾帶回去」。對此，國民黨立委吳宗憲今(25日)重砲開轟宜檢，「司法憑什麼沒收宜蘭人的罷免權？」要求宜蘭地檢署出面說明為何扣走二階連署公文。

吳宗憲今出面火大開轟宜蘭檢調，「昨天，宜蘭地檢署指揮調查官、警察搜索國民黨宜蘭縣黨部，竟然連中選會的「二階罷免連署公文」也一併扣走！這份公文是人民依法領取二階連署書的必要文件，一旦被扣押，便根本無法繼續後續的罷免行動。這是赤裸裸的濫用司法干預與打壓人民的罷免權！」

吳宗憲質問宜檢「你們憑什麼扣走這張公文？這跟你們偵辦連署偽造有什麼關係？憑什麼連合法罷免文件都一併扣押？」吳宗憲表示，更荒謬的是，宜蘭地檢署一開始還發出新聞稿，堂而皇之地聲稱「未查扣」、「與事實不符」，「請問，回答『未查扣』前，有沒有釐清？看「扣押物品清單」就寫得清清楚楚，這還能硬拗？根本是敷衍了事，檢察官一開始就打算騙人嗎？」

▲▼國民黨立委吳宗憲重砲轟宜檢。（圖／記者游芳男翻攝）

▲宜檢24日發聲明稱「未查扣二階連署公文」，「與事實不符」，晚間當場被打臉。（圖／記者游芳男翻攝）

到24晚間後，檢調才又改口，稱是「不小心帶走公文」，吳宗憲痛批，「什麼時候，被告說不小心是不確定故意（構成間接故意），但檢察官說不小心就可以雲淡風輕、一筆帶過？如今，連『澄清新聞稿』也從宜蘭地檢官網默默消失，只剩『搜索行動』的新聞還留在官網上。發動搜索時比誰都大張旗鼓，不小心做錯事後，就畏畏縮縮？」

「檢察官們請不要再說謊了」，吳宗憲說，先前北檢偵辦柯文哲案時，發新聞稿說去醫院找沈慶京只是「視察」，最後被打臉根本就是去施壓，要沈咬出柯文哲，「還有，高院為了掩蓋縱放鍾文智的作為，竟然偽造公務電話紀錄、倒蓋印章的時間（把印章時間回撥到過去的時間，再加蓋印章），司法的公信力，就是這樣被你們破壞到蕩然無存。這是什麼樣的政府，用司法當武器來攻擊人民，真是失望透頂！」吳宗憲最後嚴正要求宜蘭地檢署出面向社會大眾說明，「是誰下令沒收宜蘭人的罷免權？」

▼吳宗憲質疑「司法憑什麼沒收宜蘭人的罷免權？」（圖／記者游芳男翻攝）

▲▼國民黨立委吳宗憲重砲轟宜檢。（圖／記者游芳男翻攝）

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