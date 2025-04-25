跨國破獲毒品販運　橋檢楊翊妘獲國際檢察官協會特別貢獻獎

▲國際檢察官協會頒給橋頭地檢署楊翊妘檢察官特別貢獻獎。 。（圖／最高檢察署提供）

記者陳崑福／台北報導

全球唯一國際檢察官協會頒發2025年特別貢獻獎給臺灣橋頭地方檢察署楊翊妘檢察官榮獲特別貢獻獎。

▲楊翊妘檢察官繪製的畫。

國際執委會特別指出：「楊翊妘克服特殊困難，堅持履行專 業職責，為全世界展現檢察官卓越奉獻精神，值得特別褒揚。

楊翊妘檢察官榮獲2025年特別貢獻獎，該獎去年全世界僅頒三位獲獎人，個人獲獎僅張時嘉檢察官國際檢察官協會於114年4月24日來函中華民國檢察官協會，中華民國檢察官協會日前推薦參加該會選拔年度檢察官特別貢獻獎項之楊翊妘檢察官，因致力於打擊毒品犯罪著有功績， 經IAP執委會會議決議頒予年度特別貢獻獎。

2024年該獎在世界183個會員年會中，一共頒發2項獎項共4位獲獎人，其中特別貢獻獎獲獎者3名，僅1名由個別檢察官獲得，即臺中地檢署張時嘉檢察官，另外2個獎項則由加拿大英屬哥倫比亞皇家檢察官協會及巴西被害人保護組織獲得。因此楊翊妘檢 察官能榮獲本項殊榮，係世界性的榮譽，極難獲得，實屬不易。

國際檢察官協會每年均經全球183個會員國家與組織推薦年度優良檢察官候選人，並由執委會開會討論選拔得獎人。中華民國檢察官協會114年1月23日公告各地方檢察 署推薦適當人選，2月21日召開第十一屆第一次理監事會議，理監事從推薦名單中決議 推薦橋頭地方檢察署楊翊妘檢察官參與2025年度國際檢察官協會(IAP)傑出檢察官遴選， 同時選出臺北地方檢察署陳玟瑾檢察官為績優檢察官由中華民國檢察官協會表揚。

楊翊妘檢察官之推薦具體事蹟，經由中華民國檢察官協會副秘書長張安箴檢察官彙整並翻譯相關資料，於2月27日向IAP正式提出。4月7日至9日IAP執委會假阿根廷首 都布宜諾斯艾利斯召開第59次執委會會議，決議頒發年度特別貢獻獎給楊翊妘檢察官。

楊翊妘檢察官致力於打擊跨國販賣、運輸毒品集團犯罪，與馬來西亞、泰國等國 共同合作，在4年內破獲我國國民所涉數個跨國販毒集團，累計查獲各類毒品共3.8公 噸、犯罪工具即運毒船舶4艘，市價超過新台幣20億元，起訴42名被告，經法院判決刑 期累計168年。相關案件獲得法院支持，目前已將數名被告定罪。

她另致力於打 擊環保犯罪，破獲非法棄置廢棄物4600公噸之犯罪集團，起訴62名被告並扣得作案車輛31輛，經法院審判61名被告獲判有罪。協助泰國執法機關循線扣得228公斤海洛因及208公斤K他命並逮捕相關被告；協助馬來西亞循線追查逮捕9名被告，扣得12.24公斤安非他命，6.61公斤MDMA及420公克K他命。她鍥而不捨，積極與他國建立共同打擊犯罪小組，突破我國跨國辦案與蒐證的困難，始能真正一舉擊潰跨國犯罪集團，並將不法之徒繩之以法。

楊翊妘展現檢察官不畏艱難、獨立勇敢打擊犯罪維護治安的精神，成功瓦解跨國 犯罪集團，深獲國際檢察官協會肯定，中華民國檢察官協會深表慶賀，理事長邢泰釗表示：「臺灣檢察官的努力，讓全世界看到臺灣對國際治安的貢獻，我國許多檢 察官偵辦各類犯罪，犧牲他們的青春與健康，對打擊國際犯罪有著直接、間接的貢獻。近日，桃園吳佳美檢察官因積勞成疾過世，我們深感不捨，對這些辛勞的無名英雄， 謹致以最高敬意。」