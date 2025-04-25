特別條例加碼到4100億　綠營：正面回應在野黨、朱立倫訴求

▲民進黨團幹事長吳思瑤。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

行政院會24日通過「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，整體規模將達到新台幣4100億，全數以前年度歲計賸餘支應。由於範圍擴及勞健保補貼、挹注台電、國土防衛等項目，引發在野黨質疑偷渡預算。對此，民進黨團今（25日）表示，這是正面回應在野黨訴求，回應朱立倫、國民黨立委的加碼訴求，all in one的條例，在野黨委員說過的話，請自己好好repeat、深思。

對於在野黨指控，民進黨團幹事長吳思瑤表示，政院端出來的特別預算規模從880億擴大到4100億，這是正面回應在野黨訴求，回應朱立倫、國民黨立委訴求，內容除了短期因應川普關稅衝擊，更要把握契機，一次佈建中長程國家經濟發展需要、韌性建立，這是all in one的條例，全面對焦的政策作為。

吳思瑤指出，支持產業、安定就業、擴大對弱勢照顧作為，難道國民黨、民眾黨不贊同嗎？這不只是短期，也要因應產業發展，還包含國土安全韌性，也就是國防安全，難道藍白要反對嗎？不分朝野支持特別條例，財源妥善使用歲計賸餘、國家稅收能夠全民共享，擴大規模、擴大照顧，藍白要反對嗎？

對於在野黨質疑，台電千億撥補借屍還魂？吳思瑤回應，因應川普關稅期間，在野黨一直要求政府顧民生、穩物價、抑制通膨，台電的千億撥補就是希望避免未來漲電價、造成民生及物價波動，在野黨委員說過的話，請自己好好repeat、深思。

吳思瑤指出，川普關稅衝擊中，要穩定物價絕對是重中之重，台電千億撥補有重要的效果，All in one涵蓋產業需求、穩定物價更照顧弱勢，希望一次到位，懇請朝野，如果顧民生是真的，請來支持特別預算。