快訊／南韓首爾「知名商展中心」COEX火災！濃煙竄出

▲首爾COEX起火。（圖／翻攝自X）

記者羅翊宬／編譯

根據韓媒《YTN News》，位於南韓首爾市江南區三成洞的知名國際會議暨展示中心「COEX」今（25）日上午發生火災，濃煙從建築物竄出。初步判定是位於2樓的餐廳起火，內部瀰漫大量濃煙，甚至覆蓋住周邊道路，由警方控管秩序，目前尚未傳出人員傷亡。

消防當局表示，於25日上午11時06分（台灣時間10時06分）接獲通報，正在釐清中。在COEX消費的民眾、鄰近商業設施的民眾皆疏散至戶外。據悉，COEX涵蓋商展和會議中心、購物商場、飯店，其中最受國內外觀光客喜愛的「星空圖書館」也位於COEX。

消防當局調派33輛消防車、121名人力前往現場滅火。《韓聯社》指出，消防當局在出動現場30分鐘後，於上午11時42分撲滅主要火勢。

韓媒《紐西斯通訊社》指出，目前COEX正在進行2025年首爾世界IT展（World IT Show 2025），不過受到火災影響，目前全面中斷。

금일 2025년 4월 25일



코엑스 화재 발생 pic.twitter.com/JjB61M6tn8 — G (@G38483294726189) April 25, 2025