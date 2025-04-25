坐月子不給開冷氣！婆婆喊「小孩吃點苦才不會軟弱」　老公還幫腔

▲婆婆不讓原PO開冷氣。（示意圖／記者劉維榛攝，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

「胎都生完了，是要寒去哪裡？」一名剛生完孩子的女網友發文，控訴坐月子期間快被婆婆逼瘋，因為她不但不能吹冷氣，婆婆還說「小孩要吃點苦才不會軟弱」，讓她超氣，「我現在每天不是在哄小孩，就是在哄長輩情緒」。

這名媽媽在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文寫道，她產後第一天婆婆就進房，見到冷氣開著便立刻喊，「關掉！吹冷氣會寒胎，你以後子宮會掉出來。」讓原PO心想，「胎都生完了是要寒去哪裡？」不料老公竟還在旁邊幫腔，「就聽媽的話一下嘛，你太敏感了」。

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但原PO認為，她根本不敏感，並列出3件事。首先，寶寶熱到起疹子，哭到沙啞，結果婆婆卻怪她冷氣開太強，「28度除濕真的有這麼誇張？」婆婆甚至還說「小孩要吃點苦才不會軟弱」。

再來，原PO半夜偷偷開冷氣除濕睡覺，結果隔天房間門口被掛滿艾草薰房間，婆婆還說，「這樣可以把濕氣驅掉。」導致整間房都是燒焦中藥味。最後，婆婆明明堅持不能冷氣，卻偷跑到她房裡吹，「她自己蓋著毯子吹26度超爽」，婆婆被抓包後則說，「我只是試試看而已，看會不會真的這麼危險」。

這些事情讓原PO受夠了，「我現在每天不是在哄小孩，就是在哄長輩情緒」，她就想知道，坐月子不能吹冷氣、不能喝水、不能洗頭、不能曬太陽、不能反駁長輩，「請問我到底是在恢復身體，還是在參加封建試煉？」

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「發瘋好了，發瘋大家就正常了」、「要不要先回娘家」、「回娘家坐月子吧」、「這個太誇張了啦！回娘家，不然直接黑化，換取之後的自由權」、「在家坐月子的吹冷氣會得一堆病，那住月子中心的媽媽和小孩呢，什麼年代的想法了」、「她是不想花電費錢，你直接說這兩個月電費妳要付，她就安靜了」。