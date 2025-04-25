結婚要噴300萬！他傻了「對婚姻有助益嗎」　女友：你根本不愛我

▲原PO和女友本來說好「能省則省」。（示意圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

「這樣辦下來噴了近300萬！」一名網友發文透露，他本來要和交往3年的女友結婚，然而到了準岳家，才知聘金、黃金、鑽戒、婚攝、禮車、婚宴桌錢等，總共要花約莫300萬元，「不是你值不值得這些錢，而是錢這樣處理，對我們婚姻的未來有助益嗎？」

這名網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文表示，他本來要和交往3年的女友結婚，當時對方說，「兩個人相愛最重要吧！有沒有那些（指聘金、嫁妝）無所謂」，而且在提親前，兩人也說好能省則省，「因為我有房貸壓力」。不過，他同時也有承諾女友，婚後若與公婆住，房租3萬歸女方；若無，他則會給女友2萬元零用金，而家中支出也由他負擔。

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然而到了準岳家，「她爸爸說聘金88萬、小聘20萬。媽媽說要黃金套組一組，整組兩數也不要『太寒酸』。手鍊最好一兩、項鍊二兩、耳環戒指⋯⋯。」而女友只是面帶微笑，什麼也沒說。事後兩人討論此事，原PO坦言自己沒有這麼多錢，結果女友卻說，「你爸媽不是要贊助你嗎？」

原PO透露，若加上被動收入，他年收約有150萬元，且他婚後想再買房，女友也知道，「她說要寫她的名字，我也說好」，結果現在卻鬧這齣。

後來原PO看著女方開出的清單，「聘金80萬、小聘20萬、餅錢12萬、黃金約80萬、鑽石戒指（未知數）、她特訂的婚攝約10萬、婚祕+婚禮佈置+她媽的禮服+雜七雜八=10萬、禮車6台6萬、加上一些雜支、紅包，約10萬。婚宴桌錢，父母贊助。訂婚男方兩桌5萬。婚房布置約10萬」，加起來約莫300萬元。

原PO告訴女友，「不是你值不值得這些錢，而是錢這樣處理，對我們婚姻的未來有助益嗎？」他的理財規劃，是想讓女友過好日子、不會有生活壓力，「如果你執意這麼辦，好。但是婚後生活支出就AA制，我也沒辦法月給2萬零用金。至於用你名義買房的事，也只能無限延期」。

結果女友卻說，「所以你是有這些錢的，只是不願意拿出來。你只愛自己，根本不愛我」。最後原PO給出3個選擇，「一、公證結婚，年底就買房子，登記你名，婚後所有支出我包。二、結婚照你的要求，一毛都不會少給，婚後所有開支都AA。三、祝我們各自安好」。

原PO說完後，就落寞地離開，他坦言這幾年對自己省吃儉用，但從沒在女友身上省過，「也許終究是付諸流水了」。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「有的時候根本就是對方家長的問題，一直鼓吹女方要什麼條件不然就是虧大了」、「你是對的，婚禮真的不需要花這麼多，因為現實生活才是最重要的」、「結一場婚如果要負債那不要結了，省下錢度蜜月、好好過往後日子比較好吧」。