生日收天使婆婆金鍊「毒姑酸假貨」！她準備1招反擊帥炸：閉嘴

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

婆媳問題向來讓人頭痛，不過一名媳婦遇到的不是「婆媳」問題，而是「有夠沒禮貌」的小姑。她表示，生日的時候，婆婆送她一條金手鍊當禮物，結果小姑立刻酸言酸語、冷嘲熱諷，認為婆婆偏心，還質疑金手鍊是假貨，鬧到最後婆婆還來跟她道歉，讓原PO很無語，話題引發討論。

「沒想到讓我頭痛的不是婆媳關係，而是家裡有毒姑。」這位媳婦在「毒姑九賤婆媳討論區」表示，讓她生日當天心情大壞的不是婆婆，而是小姑。當天婆婆送她一條金手鍊當生日禮物，結果小姑卻不爽，「冷言冷語說什麼偏心、婆婆哪來的錢？還酸這沒有保證書，根本是假的」，讓她忍不住翻白眼。

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她無奈表示，原本只是婆婆的一番好意，沒想到小姑不只懷疑金飾來源，還開酸「哪來的錢」、「沒有保證書根本是假的」，最後婆婆甚至還為此向她道歉，感嘆「好好一個生日被搞成這樣。」於是，她打算下周婆婆生日時，回送一塊印有製造商的金塊，「讓某人能乖乖閉嘴」。

貼文引發討論，「一個毒姑勝過十個婆婆」、「不用跟她較真，她只是吃醋而已」、「我家其中一位毒菇嘴巴也很壞，我先生當年換車時，她特地打電話問『我們居然有錢換車！』啥鬼！」其中，有網友則不禁點頭讚賞原PO的婆婆，「長輩的心意更好，不用理那個酸言酸語的就好」、「可以送大塊一點。」