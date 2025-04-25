快訊／史上最長空服員罷工！長榮求償3400萬...連環輸敗訴確定

▲長榮空服員2019年大罷工，長榮航空求償敗訴確定。（圖／記者蔡玟君攝）

記者吳銘峯／台北報導

桃園市空服員職業工會在2019年6月間發動長榮空服員大罷工，時間持續17日，一直到當年7月6日下午17:50，簽下團體協議才結束罷工，是史上最長的空服員罷工事件。長榮航空不滿，針對工會，以及工會12名幹部提出民事訴訟，求償罷工期間的損失3400萬元。一二審均判決長榮航空敗訴，長榮上訴第三審，最高法院審理後，25日駁回長榮的上訴確定。

長榮航空起訴主張，與空服員工會自2017年4月間就開始協商，一直到2018年11月底，已經協商20次，但雙方對於外站津貼費、過勞航班、日支費絕對間距、限制外籍組員服勤人數等條款仍無共識。工會就於2019年1月間向桃園市政府申請勞資爭議調解，市府於當年3、4月間共3度調解，但都失敗告終。工會因此於2019年5月進行罷工投票，隨後又與長榮航空重啟協商，但仍失敗；最後工會宣布，於2019年6月20日16時起宣告罷工。

罷工第二天，長榮航空就委任律師到台北地方法院遞狀，指稱罷工造成公司嚴重損失，包含取消62架次航班，且另須額外給付旅客賠償、旅行社賠償款，以及簽轉外家航空公司費用等等損失，共計損失3400萬元，因此向空服員工會，以及12名工會幹部請求連帶賠償這筆損失。

法院審理時，工會主張，工會是透過合法程序取得罷工權，故依照《勞資爭議處理法》相關規定，長榮航空不得因罷工所生之損害而向工會、工會幹部等人請求賠償。另外工會也主張，並未使用過於激烈之強制、暴力手段，更無阻擋或妨礙公司運作之行為，拒絕賠償。

一審法院認為罷工過程、程序、目的、手段均未有不法，因此駁回長榮航空的請求。長榮上訴第二審，高等法院也駁回長榮的請求。長榮航空不死心，再上訴第三審，最高法院審理後，仍舊採信一二審見解，駁回長榮航空的請求，全案確定。