快訊／被鮑魚大亨害慘！張綱維2度接近漁港遭羈押...抗告駁回

▲張綱維兩度接近漁港，遭高院緊急拘提羈押。（圖／記者劉昌松攝）

記者吳銘峯／台北報導

遠東航空董事長張綱維涉嫌掏空公司35億元，一審遭重判，目前案件上訴二審審理中。不過高等法院發現，被科技監控的張綱維日前兩度接近漁港，恐有逃亡之虞，因此將他緊急帶回後，裁定羈押張綱維。張綱維不服，向最高法院提出抗告。不過最高法院審理後，24日駁回他的抗告確定。

張綱維涉嫌掏空遠東航空35億元，遭檢方依照違反《證券交易法》財報不實、《刑法》詐欺、《民航法》、《洗錢防制法》等多項罪名提起公訴，一審去年9月底將他重判有期徒刑14年，另外得易科罰金部分也判刑1年。案件上訴第二審審理中。

不過承審張綱維案件的高等法院合議庭，先前被批評縱放「連一鮑魚」前董事長、「摩坦利」投資公司負責人鍾文智，而引發爭議。鍾文智因炒作多檔TDR，2023年5月間二審將他判處有期徒刑17年6月。由於當年8月爆發國寶集團總裁朱國榮潛逃事件，高等法院就在2023年10月間裁定對鍾文智實施電子腳鐐科技監控。不過監控1年後，原本審理鍾文智的合議庭因故解散，改由另一個合議庭審理，接手的合議庭決定提高鍾文智保釋金2000萬元，並停止科技監控。不過當時合議庭並未做出實體裁定，而是以「審理單代替裁定」，所以沒有送達檢察官，就通知鍾文智前來拆卸電子腳鐐設備。

鍾文智在今年3月中遭判刑定讞後，人間蒸發。接手的合議庭法官面臨懲處，飽受批評。而這個合議庭在鍾文智事發後，今年4月初發現，被科技監控的張綱維近期內有7次違反科控警示，甚至還有2次是行蹤鄰近高雄塭仔頭漁港。因此該合議庭緊急拘提張綱維到案訊問。

張綱維到案後否認有逃亡之虞，他辯稱，自己是家中獨子，母親癌末重病、行動不便，所以只能靠他照顧。有幾次延遲手機報到，是因為他正在打理母親生活事務，但很快就補報到了；至於GPS定位部分，則是因為他開車載母親到高雄鳳山區的中醫診所看診，他沿途行駛在國道三號上，沒有停靠在漁港。不過高院不採信，仍裁定將他收押但不禁見。

張綱維不服，向最高法院提出抗告，但最高法院審理後，認為抗告無理由，因此駁回抗告，張綱維確定羈押2個月。