　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／被鮑魚大亨害慘！張綱維2度接近漁港遭羈押...抗告駁回

▲▼遠航董事長張綱維遭高院拘提。（圖／記者劉昌松攝）

▲張綱維兩度接近漁港，遭高院緊急拘提羈押。（圖／記者劉昌松攝）

記者吳銘峯／台北報導

遠東航空董事長張綱維涉嫌掏空公司35億元，一審遭重判，目前案件上訴二審審理中。不過高等法院發現，被科技監控的張綱維日前兩度接近漁港，恐有逃亡之虞，因此將他緊急帶回後，裁定羈押張綱維。張綱維不服，向最高法院提出抗告。不過最高法院審理後，24日駁回他的抗告確定。

張綱維涉嫌掏空遠東航空35億元，遭檢方依照違反《證券交易法》財報不實、《刑法》詐欺、《民航法》、《洗錢防制法》等多項罪名提起公訴，一審去年9月底將他重判有期徒刑14年，另外得易科罰金部分也判刑1年。案件上訴第二審審理中。

不過承審張綱維案件的高等法院合議庭，先前被批評縱放「連一鮑魚」前董事長、「摩坦利」投資公司負責人鍾文智，而引發爭議。鍾文智因炒作多檔TDR，2023年5月間二審將他判處有期徒刑17年6月。由於當年8月爆發國寶集團總裁朱國榮潛逃事件，高等法院就在2023年10月間裁定對鍾文智實施電子腳鐐科技監控。不過監控1年後，原本審理鍾文智的合議庭因故解散，改由另一個合議庭審理，接手的合議庭決定提高鍾文智保釋金2000萬元，並停止科技監控。不過當時合議庭並未做出實體裁定，而是以「審理單代替裁定」，所以沒有送達檢察官，就通知鍾文智前來拆卸電子腳鐐設備。

鍾文智在今年3月中遭判刑定讞後，人間蒸發。接手的合議庭法官面臨懲處，飽受批評。而這個合議庭在鍾文智事發後，今年4月初發現，被科技監控的張綱維近期內有7次違反科控警示，甚至還有2次是行蹤鄰近高雄塭仔頭漁港。因此該合議庭緊急拘提張綱維到案訊問。

張綱維到案後否認有逃亡之虞，他辯稱，自己是家中獨子，母親癌末重病、行動不便，所以只能靠他照顧。有幾次延遲手機報到，是因為他正在打理母親生活事務，但很快就補報到了；至於GPS定位部分，則是因為他開車載母親到高雄鳳山區的中醫診所看診，他沿途行駛在國道三號上，沒有停靠在漁港。不過高院不採信，仍裁定將他收押但不禁見。

張綱維不服，向最高法院提出抗告，但最高法院審理後，認為抗告無理由，因此駁回抗告，張綱維確定羈押2個月。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
603 2 5069 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／關稅應對930億！　挹注台電1000億、健保200億
喪屍逆撞康橋車隊　22年黑歷史曝光
快訊／鄭文燦有串供逃亡之虞！　延長限制出境出海8月
馬斯克與美財長白宮大吵爆粗口　川普、義總理都聽到了
明、後天雨區擴大增強！　下周又有鋒面
三重男滑板車騎路中被叭！　不爽狂揍汽車駕駛
快訊／羅時豐兒幫友「爆打情敵」　判決出爐
快訊／ChatGPT大當機！　內容生成停擺
快訊／勇士大危機！　「士官長」驚悚重摔無法回歸
獨／3人墜樓亡！　勤美誠品出招防冤魂

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

30人半夜狂揮棍棒「鬥毆叫囂」警急衝現場　拍黑幫微電影啦

快訊／鄭文燦涉貪有串供、逃亡之虞！　延長限制出境、出海8月

毒駕逆撞康橋單車隊！恐怖駕駛火速收押　22年吸毒史曝光

狠父不耐2月大兒哭鬧竟拋摔　害失去呼吸心跳險死！判5年定讞

三重男滑板車騎路中！　被叭不爽狂揍汽車駕駛：這樣叭什麼意思？

調酒師2度酒駕...騎租賃車罰更重慘噴32.5萬　還栽同一警手上

快訊／被鮑魚大亨害慘！張綱維2度接近漁港遭羈押...抗告駁回

快訊／羅時豐么子幫友人「爆打情敵」　共同傷害罪判6月

快訊／台66線大貨車失控碰撞3車翻覆　東向全線封閉搶救中

獨／40天3人墜樓亡！勤美誠品出招防冤魂　重金架設雙層監測網

【1人吃飯vs夫妻飯局】和老婆吃飯餐費翻倍超真實XD

揭 #高雄飯糰店 承諾「有賺能漲房租」　#女房東 ：當時心軟便宜租

苗栗狂風驟雨！11噸貨車遭側風吹翻　透天厝鐵皮空中盤旋險砸人

苗栗狂風驟雨！側風一吹...騎士摔車、透天厝鐵皮空中飛險砸人

【還沒上車啊】男加完油下秒直接往前騎走！女友以為被丟包氣沖沖跟上

JENNIE喊「媽媽我愛妳」 媽媽在台下感動落淚！

#樂天三本柱 白襯衫配黑絲襪 首次開箱OL服！

#陳水扁 談「XX同路人」遭出征！ #王世堅 聲援：其實很多民眾認同

【當你有個情緒穩定的爸】2歲兒頭髮沾到輕黏土0責罵超耐心處理！

【危險駕駛】三寶插隊驟然減速險釀禍！「大學長」急煞閃過網嚇爛

30人半夜狂揮棍棒「鬥毆叫囂」警急衝現場　拍黑幫微電影啦

快訊／鄭文燦涉貪有串供、逃亡之虞！　延長限制出境、出海8月

毒駕逆撞康橋單車隊！恐怖駕駛火速收押　22年吸毒史曝光

狠父不耐2月大兒哭鬧竟拋摔　害失去呼吸心跳險死！判5年定讞

三重男滑板車騎路中！　被叭不爽狂揍汽車駕駛：這樣叭什麼意思？

調酒師2度酒駕...騎租賃車罰更重慘噴32.5萬　還栽同一警手上

快訊／被鮑魚大亨害慘！張綱維2度接近漁港遭羈押...抗告駁回

快訊／羅時豐么子幫友人「爆打情敵」　共同傷害罪判6月

快訊／台66線大貨車失控碰撞3車翻覆　東向全線封閉搶救中

獨／40天3人墜樓亡！勤美誠品出招防冤魂　重金架設雙層監測網

台鐵1年10起落軌　高雄站月台門耗資1.5億明年3月啟用　

一天只賣3小時！超大塊甘梅地瓜薯條外酥內綿　高雄15年排隊炸物

綠委提案修刑訴法　黃國昌爆修法原因：想幫引中資炒股者開脫

大谷翔平未見「爸爸之力」12打席僅1安　LA記者辣評：很殘酷

「426凱道舉五星旗的就是青鳥！」　國民黨公布防反串教戰守則

「小指無法正常彎曲」　二寶媽狂就醫沒用被ChatGPT發現罹癌

豐原太平洋百貨母親節中區最殺33%　超高回饋比出國買還便宜！

流浪狗沒被愛過 ！牠「頭靠在麵包店雕像討摸」　惹8百萬人心疼

藍白嗆政院「卡解凍案」　綠營曝時序：學生不交作業罵改作業老師？

行政院今通過特別條例草案　關稅應對930億、挹注台電1000億

【1人吃飯vs夫妻飯局】和老婆吃飯餐費翻倍超真實XD

社會熱門新聞

警車停路肩抓超速！女騎車猛撞身亡　值勤員警遭送辦

即／逆撞康橋害7學生輕重傷　驗出喪屍+海洛因

呂秋遠私生子風波　公關律師揭生母真正目的

前女友與手下曖昧　「直播界男神」撂人球棒狂毆　

高雄飯糰店女房東又被爆料　前房客控3大惡行

曾一天打上百通電話　檢舉達人頭像海報被貼滿街頭

魔法牙醫假看診助700陸客來台賣淫　院長移送北檢

桃園女師性侵小六童懷孕生子　不服重判現身高院上訴

花蓮「五子命案」靈異事！　男大生入住聞聲：哥哥這是我房間

基隆大貨車右轉撞機車！女騎士慘卡車底救出仍不治

涉助700陸客來台賣淫　魔法牙醫女院長100萬元交保喊冤

獨／40天3人墜樓！勤美誠品出招防冤魂

即／南庄遊客中心露天廣場驚見焦屍！翹家男自焚

250萬鈔磚藏家中天花板！核二廠長被收押認了

更多熱門

相關新聞

拋摔2月大兒　台中狠父判5年定讞

拋摔2月大兒　台中狠父判5年定讞

台中市一名父親因不耐嬰孩哭鬧，竟虐待未滿2月大的兒子，疑似將他抱起猛力搖晃，拋摔在沙發、床墊上，導致兒子受傷癱軟，甚至還失去自主呼吸、心跳。緊急送醫急救後，才恢復呼吸，但已經留下視覺、認知功能等永久性傷害。最高法院審理後，將狠父判刑5年定讞。

罷綠委涉幽靈連署6人全交保　檢提抗告「5人均駁回」

罷綠委涉幽靈連署6人全交保　檢提抗告「5人均駁回」

處理公司清算業務卻A走1.4億　會計師判4年定讞

處理公司清算業務卻A走1.4億　會計師判4年定讞

借友帳戶淪人頭戶　他1原因逆轉無罪

借友帳戶淪人頭戶　他1原因逆轉無罪

即／羈押罷綠連署2連敗！檢聲押被交保　抗告又遭駁回

即／羈押罷綠連署2連敗！檢聲押被交保　抗告又遭駁回

關鍵字：

法律人權張綱維遠東航空漁港檢方高等法院羈押抗告

讀者迴響

熱門新聞

柯文哲硬碟「不雅照」曝　黃揚明：是知名女星

月薪沒6.3萬看這！新規上路有望加薪分紅

警車停路肩抓超速！女騎車猛撞身亡　值勤員警遭送辦

快訊／8級強風範圍將擴大　明「全台變天」下最多地區曝

快訊／中鋼紀念品「輕巧冷水瓶」亮相　129萬股民喜迎

即／逆撞康橋害7學生輕重傷　驗出喪屍+海洛因

閩南狼開地圖炮「沒當過兵臭俗辣」　逼館長表態

呂秋遠私生子風波　公關律師揭生母真正目的

「這裡女人」可以合法硬上男人！遊客也不放過

百萬YouTuber「拍日本旅遊片違規」　親上火線道歉了！

李李仁入境馬來西亞「遭扣留2小時」

陸禁韓國向美出口稀土　揚言以「長臂管轄」制裁

印度恐攻26死　遊客「屍橫遍野」

前女友與手下曖昧　「直播界男神」撂人球棒狂毆　

2025年「太陰化忌」命理師：超凶　1時間點勿出國

更多

最夯影音

更多

【1人吃飯vs夫妻飯局】和老婆吃飯餐費翻倍超真實XD

揭 #高雄飯糰店 承諾「有賺能漲房租」　#女房東 ：當時心軟便宜租

苗栗狂風驟雨！11噸貨車遭側風吹翻　透天厝鐵皮空中盤旋險砸人

苗栗狂風驟雨！側風一吹...騎士摔車、透天厝鐵皮空中飛險砸人

【還沒上車啊】男加完油下秒直接往前騎走！女友以為被丟包氣沖沖跟上

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

抗『蕉』慮的取代方式

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

買房好後悔？月光族血淚分享

買房好後悔？月光族血淚分享

薪水全繳房貸壓力爆表？本集實用建議幫你重新評估財務，別再一錯再錯！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面