高雄托嬰中心虐嬰遭停業！改名重開又虐9嬰…呼巴掌強灌副食品

▲高雄再傳托嬰中心虐嬰。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市議員李雅慧24日晚間揭露，有家長投訴指控，位於楠梓區「貝寉佳托嬰中心」多名嬰兒被虐，包括呼巴掌、強灌副食品、將奶瓶蓋打開強灌牛奶，還發現嬰兒身上多處有瘀青等情事，追查後發現施虐者竟是過去也因虐嬰遭停業的「天使心托嬰中心」負責人。對此，高雄市社會局表示，該中心違反事實明確，將依法裁處，絕不寬貸。

李雅慧踢爆，曾因虐兒事件停業的「天使心托嬰中心」負責人，去年改丈夫名原地重新成立「貝寉佳托嬰中心」，但居然又再傳虐兒事件。

家長向服務處投訴，「貝寉佳托嬰中心」有多名嬰兒被虐，包括呼巴掌、強灌副食品、將奶瓶蓋打開強灌牛奶，還發現嬰兒身上多處有瘀青等情事，追查後才發現施虐者竟是天使心托嬰中心負責人。

李雅慧痛批，這名負責人過去曾有過失傷害、業務過失致死前科，不僅去年舊地重新開業，而且違規事項劣跡斑斑，所以她要求社會局，應即刻對如此惡行重大的托育業者「勒令停業」，並裁處重罰，檢討審核立案機制。

對此，社會局表示，施虐者為2名女性工作人員，2月19日受理1位通報，經查調監視器，發現2月10日至2月12日有8名受不當餵食、不當按揉頸部等，目前皆無傷勢。

社會局指出，獲報後第一時間已啟動兒童及少年保護調查，並報請檢警偵辦並協助受害家長提告。因有偽造文書等刑事案，經配合檢警4月搜查偵辦，該中心相關違法情事，社會局將依法裁處，絕不寬貸。

另經查該中心違法事實明確，已達終止準公之標準，社會局已於4月15日函文終止準公共托育服務合作契約；該中心人員不當照顧行為，調查後確認違反兒童及少年福利與權益保障法第49條，社會局將依兒少法裁處該中心人員6萬元以上至60萬元以下罰鍰，並限制最長30年不得擔任兒少福利機構負責人或工作人員。

另外，該中心任用不適任人員、冒用托育人員身分提供服務，並有不實陳報等情事，機構管理違規情節嚴重，已違反兒少法第81條及第83條規定，社會局將命其停辦或廢止其設立許可。社會局亦將就其涉嫌偽造文書使公務員登載不實一節，主動函送檢察機關偵辦。

後續社會局將啟動一對一個管機制協助家長，提供左營、楠梓等鄰近區準公共托嬰中心及準公共保母名單供家長參考，全力協助孩子轉托。同時，社會局將加強對所有托嬰中心的監督管理，確保類似事件不再發生。