從「界隈」出發！貼近日本Z世代　高市觀光局前進大阪

▲觀光局長高閔琳（藍衣）赴日辦理觀光推介會，向日本業者說明高雄旅遊特色及引客方案 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

為積極拓展日本觀光市場，高雄市政府觀光局在22日率領近60家在地觀光業者及農業局代表，赴大阪威斯汀酒店盛大舉行高雄國際觀光推介會。高雄市觀光局長高閔琳親自領軍，向日本觀光產業重要人士及媒體推廣以「界隈」（kaiwai）為主題的高雄觀光魅力，成功吸引逾百位關西地區航空、旅遊及媒體業者參與。

本次推廣活動以日本年輕世代流行的「界隈（kaiwai）」一詞為核心概念，意指「擁有共同興趣的圈子、同好社群」。高雄市政府觀光局希望藉由這個貼近日本Z世代的流行語，將高雄打造成日本旅客因共同興趣而聚集、分享的旅遊目的地。

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高閔琳表示，繼成功舉辦「第15屆台日觀光高峰論壇」後，高雄再次出擊日本市場，以「界隈」概念深化高雄在日本旅遊市場的影響力。推介會展示了高雄多元的自由行、小團體、教育修學旅行、獎勵旅遊等多樣化行程，並安排B2B商談，促進雙方業者交流。

▲高雄觀光隊赴大阪辦理觀光推介會 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄觀光主打「 界隈（kaiwai）」。（圖／記者吳奕靖翻攝）

外交部駐大阪辦事處副參事劉拓讚譽高雄如同「台灣的大阪」，擁有豐富文化與熱情人情味。大阪觀光局部長井村悟朗亦表達對高雄的高度肯定與未來合作的期許。旅居台灣的日本作家小林賢伍及大阪YouTuber「ABlin」也現身分享高雄的旅遊魅力，拉近與日本年輕族群的距離。

高雄連續兩年為全台觀光人次最多的城市，2024年突破6,923萬人次，觀光人次與滿意度均榮登全台第一，更是唯一入選Agoda「亞太超值住宿推薦」以及Klook「全球新興旅遊目的地」 的台灣城市，交通、美食、住宿高CP值，加上豐富多元的活動慶典與演唱會，兼具國際港灣觀光資源，擁有國際獎勵旅遊與文化交流的絕佳條件，從文化歷史街區到充滿活力的創新商業場域，展現傳統與現代交織的風貌，讓高雄旅遊新話題，從大阪開始發燒！

▲日本網路名人助陣推薦高雄旅遊 。（圖／記者吳奕靖翻攝）