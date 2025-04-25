知名火鍋蘆洲創始店5／12熄燈　網友不捨告別：曾1個月吃掉8萬

記者黃翊婷／綜合報導

知名連鎖火鍋店正官木桶鍋蘆洲創始總店因租約到期，將於5月12日停業。消息傳開之後，不少網友紛紛在店家的公告文底下留言表示，「你們開幕我是第一批去吃的，然後最誇張1個月吃掉8萬多塊錢」、「我十幾年的回憶」；臉書粉專「我是蘆洲人LoveLuzhou」小編也轉分享店家消息，讓許多蘆洲人直呼不捨。

▲正官木桶鍋蘆洲總店在Google評論上擁有4.6顆星、4297則評論。（圖／翻攝自Google地圖）

正官木桶鍋業者24日透過臉書粉專發出公告，表示蘆洲總店因租約到期，將自5月12日起停業，感謝各位對於品牌的支持及喜愛，期待未來有一天能以全新品牌再次與大家相遇。

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消息傳開之後，不少曾到店消費的網友紛紛留言表示不捨，「你們開幕我是第一批去吃的，然後最誇張1個月吃掉8萬多塊錢，我也長胖好幾公斤，竟然看到你們總店要收」、「我從還沒當媽吃到現在是二寶媽了，沒想到居然要停業了，我滿滿的回憶啊」、「我十幾年的回憶，剛還跳出我11年前在正官木桶鍋打卡的照片」。

臉書粉專「我是蘆洲人LoveLuzhou」小編也轉分享店家消息，蘆洲網友們留言感嘆，這間火鍋店以前生意非常好，現場候位起碼都要1個小時以上，但疫情之後生意似乎受到不小影響，變得冷清許多，排隊盛況也消失了，期盼業者能夠找到新地點並重新開張。