捐高階電擊器贈大園分隊　許美貞女士義舉增添救護即戰力

▲桃園市正光隆環保公司負責人許美貞女士今天致贈消防局大園分隊可攜式高階監護電擊器，增添消防局救護即戰力。（圖／大園消防分隊提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市消防局第三大隊大園分隊今（24）日獲贈由正光隆環保公司捐贈可攜式高階監護電擊器，捐贈者許美貞女士指出，感念消防局同仁勤務繁忙參與救護勤務，仍提供市民專業且有條不紊救護關懷，捐贈可攜式高階監護電擊器，以實際行動支持消防救護工作，希望幫助更多需要緊急救護服務病患。

桃園市消防局指出，許美貞女士與陳光輝先生為正光隆環保公司負責人，長期熱心公益，回饋社會不遺餘力，今天捐贈可攜式高階監護電擊器給消防局大園分隊可攜式高階監護電擊器，是台多功能性醫療設備，此設備具有呼吸速率、血壓、心律及血氧量測功能，同時整合AED、12導程心電圖、CPR反饋、手動電擊器等多項功能，可減輕救護同仁需攜帶裝備重量，更能提供了強大完整功能，讓救護人員給予患者更高品質急救處置，為大園地區注入了救護即戰力。

▲桃園市正光隆環保公司負責人許美貞女士今天致贈消防局大園分隊可攜式高階監護電擊器，消防局回贈感謝狀。（圖／大園消防分隊提供）

消防局強調，大園地區因航空城開發計畫、亞洲矽谷計劃等建設，轄內涵蓋桃園國際機場、機場捷運並鄰近桃園高鐵，人口快速成長，轄區救護案件多樣化，充足緊急救護量能尤為重要，消防局未來將持續邁進，積極充實各項救護裝備，辦理各式救護訓練，讓軟硬體實力同步提升。此外，桃園市消防局連續3年蟬聯甲組團隊金質獎，到院前心肺功能停止患者康復出院人口比率及旁觀者急救率逐年提高，今天再度獲配高階電擊器，期許同仁能挽救更多寶貴性命，造福大園地區居民。