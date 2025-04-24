「1夫5妻」現代後宮！30歲美男狂生11子　自認：無法停止劈腿

▲詹姆擁有5名妻子與11名孩子。（圖／@nextgenbarrett，下同）

記者王佩翊／編譯

美國加州洛杉磯一名男子因為無法忍受對同一名伴侶保持忠貞，因此選擇過上皇帝般的後宮生活。如今他同時擁有5名妻子和11名孩子，20多人同住在一起，而他也對這樣的生活非常滿意。他直言，對於喜歡不斷劈腿的他，「多邊戀」（Polyamory）才是唯一適合他的生活方式。

根據《太陽報》報導，30歲的詹姆（Jame Barrett）坦言，他無法維持一夫一妻制的單一伴侶關係，因此以前經常劈腿、偷偷摸摸地隱藏秘密，讓他感覺自己在欺騙女友。

因此他決定選擇新的生活模式，而自從他開始多邊戀（即在所有參與者同意的情況下，與多個伴侶建立親密關係）後，終於找回了內心的平靜。詹姆目前共有5名「妻子」：分別是29歲的卡梅倫（Cameron）、31歲的傑西卡（Jessica）、28歲的雷塔（Reta）、30歲的加比（Gabby）和30歲的戴安娜（Diana）。

他與卡梅倫、傑西卡已經在一起13年，與雷塔也在一起8年了，與加比則是在一起7年，與戴安娜在一起4年。

詹姆說，「以前我在一對一的伴侶關係中總是劈腿，我一直渴望多樣性，不僅是在女人方面。當時我總是覺得自己不誠實，內心也充滿矛盾，但現在的我，覺得更自由、更平靜，也覺得自己成長了很多。」

5名妻子一共替詹姆生下了11名孩子，包括12歲的艾登（Aiden）、11歲的艾貝爾（Abel）、9歲的傑西（Jessie）、6歲的亞樣（Ayaan）、5歲的傑特（Jett）、4歲的JD和蘇菲亞（Sophia）、3歲的奧客他維亞（Octavia）、2歲的巴比（Bobby）、1歲的克麗奧（Cleo）以及11個月大的桑默（Summer）。

他表示，「我的多邊戀關係像其他任何關係一樣，有利有弊。一方面，我可以得到更多配偶的幫助，我一直想要很多孩子，擁有多名妻子，我可以更快達成這個願望，也滿足了對多樣性的渴望。另一方面，帶領5個女人和11個孩子需要更努力工作賺錢，還需要成為她們的情感和財務支柱。但我始終深愛著他們所有人。」