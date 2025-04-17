台鐵攜手白沙屯媽祖首推聯名商品　「福安便當」明開賣

▲台鐵攜手白沙屯媽祖首推聯名商品。（圖／台鐵公司提供）

記者李姿慧／台北報導

有「粉紅超跑」之稱的苗栗縣通宵「拱天宮」白沙屯媽祖進香盛事即將登場，進香祈福行腳5月1日晚間起駕，展開為期10天9夜徒步之旅，台鐵公司攜手白沙屯媽祖首度推出聯名優惠商品與「福安便當」特色便當，4月18日開賣，白沙屯車站19日將開設快閃店銷售。

台鐵公司打造白沙屯車站為全台唯一結合媽祖意象設計之車站，在車站內外設置媽祖及千里眼、順風耳Q版雕像，在車站守護群眾平安。因應「粉紅超跑」白沙屯媽祖進香盛事，台鐵也首度推出白沙屯媽祖聯名商品和「福安便當」特色便當，台鐵也將白沙屯車站特色直接雷雕在便當空盒上。

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▲▼台鐵攜手白沙屯媽祖首推聯名商品。（圖／台鐵公司提供）



其中台鐵x白沙屯媽祖聯名套組，包括特色雷雕圓形便當空盒和簡約餐具提袋，原價700元，組合價600元，全通路限量100組；特色雷雕圓形便當空盒加上白沙屯媽祖好孕御守，原價570元，組合價490元，全通路限量100組。

福安便當搭配特色雷雕圓形便當空盒、簡約餐具提袋，原價830元，組合價699元，台鐵便當台中店限定限量150組。相關商品自4月18日至限量售完為止。

▲▼台鐵攜手白沙屯媽祖首推福安便當。（圖／台鐵公司提供）



台鐵公司台中餐旅分處推出象徵福氣與平安的「福安便當」，葷食款主菜選用香滷爌肉，素食款主菜則選用非基改素白帶魚。配菜部分選用通宵當地盛產口感香甜軟Q的「彩虹玉米」及「花生」拌炒小魚乾豆干，素食使用毛豆仁，再搭配上玉米筍炒高麗菜、龍鬚菜及彩椒鮮菇。

台鐵公司表示，相關聯名優惠套組將於4月18日在台鐵全通路實體門市及網路商店搶先開賣，台鐵公司台中餐旅分處4月19日也將在白沙屯車站設置快閃店，現場將銷售「福安便當」、白沙屯媽祖優惠套組及各項熱銷鐵路文創商品。