埔里福興悠遊樂騎活動　植原生種苗木967株再添綠意

▲「2025埔里福興悠遊樂騎」活動19日在埔里福興溫泉親子公園熱鬧登場。（圖／林業保育署南投分署提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府與林業保育署南投分署日前合辦「2025埔里福興悠遊樂騎」活動，在埔里福興溫泉親子公園安排植樹、騎行與綠生活園遊會等豐富內容，於總面積0.55公頃的範圍栽植967株的臺灣肖楠及桃金孃，吸引眾多民眾熱情參與，一同實踐低碳生活與環境永續的理念。

19日當天的活動由在地表演團體帶來精彩的劇場演出炒熱氣氛，現場同時舉辦「綠行動園遊會」，包括透過闖關活動，向民眾推廣廚餘堆肥、動物認養、正確垃圾分類、蔬食及友善耕作、安全期型與低碳交通等綠生活知識，以及支持友善環境的森林好事多市集等24攤蔬食宣導攤位。

南投分署表示，為呼應2025年世界地球日的主題，現場也安排領騎員騎乘滿載綠植的三輪車，帶領出席官員與民眾騎乘自行車前往植樹地點，種下象徵環境永續的臺灣肖楠，承諾守護土地；此外也安排2團自行車騎行導覽，由導覽人員帶領民眾深入了解當地自然景觀與人文故事。

南投分署長李政賢指出，林保署每年都會與南投縣政府聯合辦理植樹及促進觀光的活動，三年來已在福興溫泉區近1.8公頃種下約2500株樹木，包括今年林保署提供臺灣肖楠55株及桃金孃912株，透過綠色植栽綠化園區約0.55公頃；此次活動共提供月橘(七里香)、含笑花、烏來杜鵑、蘭嶼羅漢松共1000株樹苗，供闖關兌換，將綠意帶進民眾生活。

林業保育署副署長廖一光表示，植樹為推動國土生態綠色網路建置計畫關鍵行動，除可綠化居家環境，亦可將社區、森林、河川與海洋等生態系統串聯，營造更多自然棲地，編織臺灣綠色生態網絡，實現人與自然的和諧共生；政府正積極推動森林經營，讓森林的價值能成為支持地方發展的關鍵，也透過這次活動呼應2025世界地球日-地球力主題，以蔬食減碳方式舉辦，讓國人了解人類活動與環境保育息息相關。