撞擊畫面曝！27歲白衣天使化身重機騎士　路口撞飛晨運男

記者陸運陞／新北報導

新北市新店區昨天（23日）早上7時許，一名女子騎乘大型重機行經安康路三段，與穿越馬路的男子發生擦撞，女騎士摔車後在地上翻滾倒地，男子遭撞後，也倒在下著大雨的路中。救護人員到場，將2人送醫後經治療已無大礙，警方目前仍在釐清事故原因。

▲李女騎車行經路口未減速，撞上走行人穿越道的江男。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，住在新店的27歲李姓女子是名護理師，昨天早上騎車準備上班途中，沿著安框路三段往安坑方向直行，行經該路段閃黃燈路口時，68歲江姓男子晨運準備返家，從路旁走行人穿越道，準備過馬路至對面，李女見江男走出，煞車不及將當場江男撞飛，自己也摔車倒地。

▲江男被撞飛後，倒在下著大雨的路中。（圖／記者陸運陞翻攝）

救護人員抵達，經查看李女手、腳部有擦、挫傷，而江男則頭部後腦撕裂傷、手、腳擦挫傷、所幸意識清楚，2人送醫後已無大礙。李女經酒測數值為0；警方初步研判，大型重機騎士疑行近行人穿越道時，未依規定暫停禮讓行人先行，將處以7200至36000罰鍰，並吊扣駕照1年，但詳細肇事原因，仍待進一步釐清。

▲李女騎車行經路口未減速肇事，恐將處7200以上、36000以下罰鍰並吊扣駕照1年。（圖／記者陸運陞翻攝）