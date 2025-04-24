晴明連假ATM猛提款11.8萬　車手辯：幫朋友領錢...警一查穿幫了

記者邱中岳／台北報導

北市警局萬華分局西門町派出所警員，在清明連假期間執行轄區提款機巡邏勤務，發現1名男子在西寧南路上的提款機前反覆操作，上前盤查發現他身上有11.8萬現金，確認金融卡用戶身分後卻發現是女性，當時男子辯稱「幫朋友領錢」，謊言遭警方戳破。

警方調查，38歲的黃姓男子，在清明連假期間跑到北市萬華區西寧南路上的一家銀行提款機前，不斷反覆領取現金，北市萬華分局西門町派出所警員驚覺有異，立刻上前盤查身分，發現黃提領11.8萬元。

▲王女卡片被騙淪人頭帳戶，黃男當車手取詐騙款項11.8萬。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方透過黃男提領的提款卡，查出用戶為21歲王姓女子，黃男當場不斷辯稱「是拿朋友的提款卡幫忙領錢」，警方認為其中有詐，所以向銀行確認相關資訊，釐清黃男說詞。

銀行得知後聯繫王女，王女則向銀行表示，卡片被詐騙集團誘導寄出，導致被被害人拿去使用當成洗錢的人頭帳戶，且裡面有多筆異常交易紀錄，警方當下將黃男帶回派出所，訊後依照詐欺、洗錢防制法現行犯逮捕黃男，並查扣現金及手機等證物，全案後續移送台北地方檢察署偵辦。

警方也呼籲民眾，千萬不要替人領錢或者收取款項，以免淪為詐騙集團工具。