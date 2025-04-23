426凱道集結「禁止舉五星旗」　國民黨稱預防青鳥、綠側翼鬧場

▲國民黨文傳會主委林寬裕。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨號召全民26日上凱道參加「戰獨裁、站出來」集會活動，傳聞當天會有青鳥偽裝成走路工鬧場，甚至還有人會舉五星旗，國民黨有何因應措施？國民黨文傳會主委林寬裕今（23日）對此強調，「當天現場會都禁止這些東西！」發言人楊智伃也批，很多青鳥、側翼組織在自己的造勢活動也有舉五星旗，這就真正相應了「綠共紅共一家親」，國民黨會不斷呼籲支持者與宣傳，唯一認定中華民國「青天白日滿地紅」國旗。

楊智伃說，根據國民黨組發會截至今日中午止的統計，向各地方黨部報名參加26日活動的人數已達5萬人，而且這個數字還不包含議員、議長、立委，因此當天現場人數至少會有5萬人以上，絕對不會像青鳥上週六在凱道集會「莫名其妙的數字」。

另，林寬裕指出，今日中常會上有部分中常委提到，有些人收到一些負面壓力，導致對於上街頭產生疑慮，黨主席朱立倫則回應表示，現在是大家一起行動的時候，26日國民黨會展現最大的能量，呼籲所有人一起站出來。

林寬裕透露，黨內確實有一些人在反映，自己的支持者有收到關於案件的壓力，至於內容為何他不清楚，但也足以看出這個獨裁政府依然持續利用各種可能，打壓大家不要上街頭。