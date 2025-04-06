雷軍停更微博5日首次發文　低調慶祝創業成立15週年

▲雷軍低調發文慶祝小米成立15週年。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

小米SU7火燒車事件發生後，對小米造車帶來極大的信譽危機，小米創辦人雷軍於4月1日對事件發聲後，個人微博也隨之停更，不再對外表示任何意見，靜待調查結果出爐。經過5日，雷軍今（6）日在微博再次寫上短短數字，低調慶祝創業15年，並期許能繼續努力。

▲小米創辦人雷軍。（圖／翻攝微博）

據了解，小米是在2010年4月6日正式成立，草創之初是在北京中關村的銀谷大廈，當時，雷軍與共同創業的13名「元老」在辦公室一同喝下「小米粥」慶祝公司誕生。

經過15年，小米智慧家電、手機應用步入新能源車的開發及實踐，本應是值得慶祝的日子，卻因為小米SU7的撞車事件而蒙塵，雷軍則是在微博低調發文指，「今天，小米的創業路已走過了15年。這只是開始，我們會繼續努力。」

在低調慶祝小米「成軍15週年」的貼文前，正是雷軍對外界表達小米SU7事故的態度和處理方式。雷軍先是對三位年輕女孩不幸離世表達最深切的哀悼，並向其家人致上誠摯的慰問，同時，雷軍也表示，團隊第一時間成立專項小組，配合警方調取並提交車輛數據，「我必須站出來，代表小米承諾：無論發生什麼，小米都不會回避....謝謝大家的關注和批評，你們說的每一句話，我們都聽見了，記下了，我們會用行動回答大家的問題。」

