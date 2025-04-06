　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

雷軍停更微博5日首次發文　低調慶祝創業成立15週年

▲雷軍低調發文慶祝小米成立15週年。（圖／翻攝微博）

▲雷軍低調發文慶祝小米成立15週年。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

小米SU7火燒車事件發生後，對小米造車帶來極大的信譽危機，小米創辦人雷軍於4月1日對事件發聲後，個人微博也隨之停更，不再對外表示任何意見，靜待調查結果出爐。經過5日，雷軍今（6）日在微博再次寫上短短數字，低調慶祝創業15年，並期許能繼續努力。

▲小米創辦人雷軍。（圖／翻攝微博）

▲小米創辦人雷軍。（圖／翻攝微博）

據了解，小米是在2010年4月6日正式成立，草創之初是在北京中關村的銀谷大廈，當時，雷軍與共同創業的13名「元老」在辦公室一同喝下「小米粥」慶祝公司誕生。

經過15年，小米智慧家電、手機應用步入新能源車的開發及實踐，本應是值得慶祝的日子，卻因為小米SU7的撞車事件而蒙塵，雷軍則是在微博低調發文指，「今天，小米的創業路已走過了15年。這只是開始，我們會繼續努力。」

在低調慶祝小米「成軍15週年」的貼文前，正是雷軍對外界表達小米SU7事故的態度和處理方式。雷軍先是對三位年輕女孩不幸離世表達最深切的哀悼，並向其家人致上誠摯的慰問，同時，雷軍也表示，團隊第一時間成立專項小組，配合警方調取並提交車輛數據，「我必須站出來，代表小米承諾：無論發生什麼，小米都不會回避....謝謝大家的關注和批評，你們說的每一句話，我們都聽見了，記下了，我們會用行動回答大家的問題。」
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
378 2 5797 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
大甲媽到北斗！「許效舜」到場人氣直逼顏清標　拍完傻眼：搞笑喔
台灣「最有錢的一代」出手　他說：退休寧靠啞巴兒
6公尺巨蟒吞人！印村民剖開蛇肚驚見「整具女屍」
共和黨議員：川普關稅若害經濟下滑　期中選舉恐被「浴血屠殺」
卓榮泰備戰明天「股市大波動」　今早在官邸進行推演討論

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

雷軍停更微博5日首次發文　低調慶祝創業成立15週年

解放軍第二座海外保障基地雲壤港啟用　新建碼頭規模可停航母

開封景區千人聚集怒喊退票　遊客大打出手...表演節目預約系統崩潰

只是肩頸按摩！26歲工程師一覺醒來「頸動脈剝離」腦中風

毛澤東嫡孫毛新宇回湖南祭祖　兒女毛東東毛甜懿緊隨在側

全紅嬋世界盃第三跳失誤「勾起水花」居銀　教練哎唷一聲笑了

買完房就忘了！她「偶然想起」開門驚見陌生人裝潢入住　已漲20倍

陸為何硬槓川普？專家：帶頭組「反美聯盟」踢掉美國

陸強硬反擊川普　官媒稱「清明節放假」是老天爺幫忙

按摩後「半身動不了」　陸26歲男確診腦梗塞

#李珠珢 超會撩！電眼透過化妝鏡跟粉絲打招呼　當場直接電暈人家

川普肖像現身美簽卡！　首張「金卡」樣式曝

粉絲捕捉 #李珠珢 場邊可愛畫面　網友見影片：這什麼神仙角度

國1麻豆段驚悚追撞！　白車追尾BMW車頭全毀

#北捷 一女落軌致列車停駛！旅客「走軌道疏散」畫面曝

大甲媽剛起駕就爆衝突！　阿志頭+9嗆「輸贏」持安全帽攻擊人

公車撞倒10輛機車！　駕駛未保持車距扶正後竟默默離開

出席請 #大甲媽 上轎儀式！ #韓國瑜 向 #媽祖 祈求1事

北捷落軌死者身分曝　23歲女送醫搶救不治

大聲被逼做個人技「下跪道歉XD」　又模仿CL「講歐爸」氣瘋她惹

雷軍停更微博5日首次發文　低調慶祝創業成立15週年

解放軍第二座海外保障基地雲壤港啟用　新建碼頭規模可停航母

開封景區千人聚集怒喊退票　遊客大打出手...表演節目預約系統崩潰

只是肩頸按摩！26歲工程師一覺醒來「頸動脈剝離」腦中風

毛澤東嫡孫毛新宇回湖南祭祖　兒女毛東東毛甜懿緊隨在側

全紅嬋世界盃第三跳失誤「勾起水花」居銀　教練哎唷一聲笑了

買完房就忘了！她「偶然想起」開門驚見陌生人裝潢入住　已漲20倍

陸為何硬槓川普？專家：帶頭組「反美聯盟」踢掉美國

陸強硬反擊川普　官媒稱「清明節放假」是老天爺幫忙

按摩後「半身動不了」　陸26歲男確診腦梗塞

愛雅放閃老公「夫妻珍貴禮物曝」！　家中迎新成員遭虧：慈母多敗兒

清明連假最後一天北返車流湧現 　枋寮警啟用調撥車道紓解

「台灣祭」最後一場表演　人潮擁擠3男開打！和解不提告

醫提注意「4徵兆」揪孩子心臟問題　呼吸急促、胸痛都上榜

大甲媽到北斗！「許效舜」到場人氣直逼顏清標　合照完才知非本尊

快訊／林昀儒WTT仁川賽4強敗北　不敵南韓老將李尚洙

男大生出門遊玩凌晨疑沒錢返家竟打110叫警車載他回家被拒

好市多會員注意！不只掃卡入場　4類商品售出不能退貨

屏東男吃感冒藥開車精神不佳　台1線撞路樹翻覆！

看《苦盡柑來》哭到精神渙散！　成始璄宣布暫停14年傳統演唱會

羅志祥媽媽罹阿茲海默症 他暖喊：每天開心最重要

大陸熱門新聞

全紅嬋世界盃第三跳失誤「勾起水花」居銀 教練哎唷一聲笑了

買完房就忘了！她開門驚見陌生人裝潢入住

陸反擊美國扯台灣　11公司進不可靠清單

毛澤東嫡孫毛新宇回湖南祭祖 兒女毛東東毛甜懿緊隨在側

開封景區千人聚集怒喊退票 遊客大打出手...表演節目預約系統崩潰

出清波音787-8　南航一口氣掛牌轉讓10架！

App下載榜首竟是「盜版GPT」

陸為何硬槓川普？專家：帶頭組「反美聯盟」

陸女在健身房賣淫！網傻：難怪回來都虛脫

只是肩頸按摩！26歲工程師「頸動脈剝離」腦中風

陸翁瞞全家買29保單　保費近2千萬繳不起

爸幫兒取名「東風」！戶政人員打錯1字...媽驚喜：不改了

陸男生前存款60萬　妻提領時竟已「清零」

陸強硬反擊川普　官媒：老天爺也在幫忙！

更多熱門

相關新聞

小米SU7火燒車後為何逃不出來？　專家揭「電動車斷電死角」

小米SU7火燒車後為何逃不出來？　專家揭「電動車斷電死角」

記者黃楷元、張琦珍／台北報導 中國小米汽車首款電動車SU7日前發生嚴重車禍，車輛撞上護欄後起火，釀成三死悲劇，引發社會對電動車安全性的廣泛關注。對此，《愛車主播》黃志豪受訪指出，各廠牌電動車都有防止車輛斷電後，車門打不開的逃生機制，但他仍建議車主，可以在車內預備「敲擊器」，遇到突發狀況時，「你會用得上」。

小米港股股價連兩天共「重挫逾9%」

小米港股股價連兩天共「重挫逾9%」

電池惹的禍？小米官方：SU7電池2款隨機裝

電池惹的禍？小米官方：SU7電池2款隨機裝

電動車爆炸火燒車「車門打不開」

電動車爆炸火燒車「車門打不開」

小米負面消息疊加市值蒸發700億 寧德集團急切割：電池不是我們的

小米負面消息疊加市值蒸發700億 寧德集團急切割：電池不是我們的

關鍵字：

小米雷軍SU7

讀者迴響

熱門新聞

日裔AV女神宣布引退「皈依伊斯蘭教」

即／北捷23歲女落軌死亡　母親悲痛從台中北上

全炫茂、BoA喝醉直播出大事！親暱躺肩、捏臉　公司崩潰狂call他

19歲女大生家中喝掛　竟遭同學性侵

裕隆反擊！　請政治人物停止不實指控

高中生六人行遭困六福村　「冷靜下山」全讚爆

府中站23歲女落軌亡　北捷還原過程

巨城櫃姐曝當日業績148！他以為1萬4糗了

買東西來不及上車！宜蘭男攀列車連結器

台積電周一補跌「甚至跌停」？專家給答案

鋒面要來了！　全台變天「雨最劇」地區曝

川普將「奪回」台灣晶片　專家揭原文斥：美商務部長根本沒這樣講

北捷落軌死者身分曝光！23歲女搶救不治

美官員看好「這國」先談判關稅

捷運落軌女傷重不治！

更多

最夯影音

更多

#李珠珢 超會撩！電眼透過化妝鏡跟粉絲打招呼　當場直接電暈人家

川普肖像現身美簽卡！　首張「金卡」樣式曝

粉絲捕捉 #李珠珢 場邊可愛畫面　網友見影片：這什麼神仙角度

國1麻豆段驚悚追撞！　白車追尾BMW車頭全毀

#北捷 一女落軌致列車停駛！旅客「走軌道疏散」畫面曝

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面