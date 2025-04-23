文化部被抓到故意不送預算解凍案！　藍轟：把公務預算變政治肉票

▲國民黨團召開「抓到了 行政院檔解凍預算」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

近日網路瘋傳一封疑似文化部內部信件截圖，內容提醒同仁在送解凍報告時，「確認不會有被解讀成早早就寫好現在才送的字眼」，引發行政部門刻意阻撓預算案解凍的質疑。國民黨團今（23日）轟，把公務預算變成政治肉票的作為，予以嚴厲的譴責，並希望還給公務員一個安心辦公的環境，呼籲行政院必須用心提出解凍報告，說服國會。

國民黨立委王育敏指出，今日文化部流出的簡訊，證明了行政院長公然說謊，帶頭阻擋預算解凍案送至立法院。而今天文化部也證實，內部信件只是提醒大家，目的是避免產生誤會，並非揣測的「早就準備好卻故意延後送出」。她認為，這個簡訊證明了各部會的基層官員也希望預算越早解凍越好，這是合理的，不合理的是，行政院長阻擋各部會把解凍報告送到立法院來。

王育敏強調，各部會歷年都是三月底就會準備好預算解凍報告，行政院長卓榮泰在立院總質詢壓力下，才鬆口要送出解凍報告，今日的簡訊證明是行政院長在阻擋，這何其荒謬。

上周有公務員上網實名爆料，「我就問是否民進黨中央政府要求扣住所屬單位已經準備好的解凍報告，拒絕提送立法院，只為了你們那個狗屁宣講繼續誇大在野黨刪凍預算癱瘓政府，煽動裂解這個社會，這算什麼愛台灣？這算什麼團結台灣？ＸＸＸ賴清德、垃圾民進黨。」我是人我反綠，當獨裁成為事實，革命就是義務。

藍委陳菁徽質疑，為何部長首長說要寫二、三周報告才寫得完，你卓榮泰說要送解凍報告，各單位就火速送出。文化部流出的簡訊，再次證明各單位早早把報告寫好了，還要大家檢查不要被看出是早就寫好了，要看起來像這二、三天才寫好的報告。現在公務員真的很可憐，還要配合如此荒謬行政院長急轉彎的指示。

陳菁徽呼籲，知道更多實情的公務員可以勇敢的站出來，把事實說出來，國民黨團會保護你，也請民進黨政府不要再惡整基層公務員。