文化部要求解凍案「別被誤會早寫好」　牛煦庭：為鬥爭啥都幹得出來

▲國民黨立委牛煦庭。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

網路上近日流傳一封疑似文化部的內部文件，文中要求文化部公務員再瀏覽一次解凍報告，確認不會有被解讀成解凍報告「早早寫好」等字眼。對此，國民黨立委牛煦庭轟，「為了政治鬥爭，這群人什麼事都幹得出來」。

114年度中央政府總預算案遭在野黨刪凍，但事後行政單位均未送出任何一案解凍案，引發藍營怒轟政院是故意不解凍，這樣才能造謠。行政院長卓榮泰22日說明，已要求各部會解凍案一律全送出來，請立法院短時間內全部解凍，讓行政院的業務能進行。

根據疑似文化部內部流出的信件顯示，發信者為「文化部主計處歲計科」，該信提到「解凍報告請再瀏覽一次確認不會有被解讀成早早就寫好現在才送的字眼，並適時更新相關數據」。

牛煦庭指出，昨天本來在準備總質詢，沒打算更新臉書，但剛剛看到網路上又有吹哨者流出內部訊息，初步了解過後，確有其人。這封郵件旨在提醒文化部各單位可以送解凍案進立院了，而且要特別注意內容「不能被解讀成早早寫好的解凍報告」，數據也要「適時更新」。

牛煦庭說，「我就問一個問題就好，如果是剛剛寫好的報告，為何數據要更新？」早在一個月前，他們辦公室就知道「解凍報告確實都準備好了，但是…」人在公門好修行，「話講三分」，大家「心照不宣」就好。

牛煦庭說，他從不是個為難基層的人，但紙是包不住火的，長官們在議事堂滿口胡言、情緒勒索，講得凍結多麼可怕，結果原來是賊喊捉賊，沒有一聲令下，自己卡著報告，誰也不敢送立法院。為了政治鬥爭，這群人什麼事都幹得出來。