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輔仁大學「校網變黑白」哀悼教宗辭世！校友曝內幕：以前也有過

▲▼ 。（圖／翻攝自輔仁大學官網）

▲校網變黑白。（圖／翻攝自輔仁大學官網）

記者施怡妏／綜合報導

天主教教宗方濟各（Pope Francis）21日以88歲高齡辭世，結束2013年以來逾12年任期。輔仁大學作為台灣唯一直屬教廷的天主教大學，哀悼教宗的辭世，校網頁面改為黑白呈現，之後將舉辦追思彌撒，以及一連串的紀念活動。對此，有校友透露，「以前樞機主教過世的時候，校網印象中也變過黑白」。

輔大官網發文，「緬懷教宗方濟各的偉大牧職與永恆貢獻」，輔仁大學全體師生懷著無比沉痛的心情，得知我們敬愛的教宗方濟各於2025年4月21日復活節後星期一蒙主恩召，享年88歲。作為台灣唯一直屬教廷的天主教大學，我們深切哀悼這位偉大牧者的辭世，並感謝天主賜予教會和世界這樣一位充滿智慧、慈悲與勇氣的精神領袖。

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▲▼輔仁大學門口,輔大校門。（圖／輔大提供）

▲輔仁大學校門口。（圖／資料照）

作為台灣最大的天主教大學，輔仁大學表示，將繼續秉持教宗方濟各的精神，致力於推動整全的人格教育，培養學生具備專業能力和社會責任感。在未來數日，輔仁大學將舉行追思彌撒及一系列紀念活動，緬懷這位偉大的精神領袖，並祈求天主賜予教會新的牧者，繼續引領天主子民面對時代的挑戰。

有網友在Threads發文，看到輔大官網變成黑白很驚訝，「不可能因為教宗過世整個校網變黑白？」網友認為這很正常，「輔仁梵蒂岡開的啊，順便一提，往後就算一個科系都收不到人，聖博敏神學院至少都還會運作」、「以前樞機主教過世的時候，校網印象中也變過黑白，畢業多年校友路過」、「輔大是梵蒂岡直屬」、「輔大是天主教大學，教宗過世校網黑白，很正常」。

▼教宗方濟各21日辭世。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼教宗方濟各20日最後一次公開現身送上復活節祝福文告。（圖／達志影像／美聯社）

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