方濟各辭世預言齊發！　傳繼任教宗「黑皮膚」名Peter

▲教宗方濟各離世，下任人選引發關注。（圖／海鵬提供）

記者葉國吏／綜合報導

教宗方濟各於4月21日辭世，全球關注下任教宗人選，同時方濟各的神秘預言再度引起討論。其中最受關注的是一份有900年歷史的神秘手稿《教宗預言錄》，預言「羅馬的伯多祿（Peter）」將成為教宗，目前的繼任人選中，有三人名為Peter。此外，16世紀法國占星師諾查丹瑪斯也預言，繼任者可能是「黑皮膚」。

《教宗預言錄》據稱是在梵蒂岡的秘密檔案中被發現，內含112則拉丁語片語，每一則都描述了一位教宗的繼位過程，從1143年的雷定二世開始，一直到2027年的「羅馬人伯多祿」為止。該預言寫道：「在神聖羅馬教會最後的迫害期間，將會由羅馬的伯多祿執掌，他會在諸多苦難中牧養其羊群，隨後那七丘之城將被摧毀，嚴厲的審判者將審判人類。結束。」

而目前接替教宗方濟各的熱門人選中，有三人名為Peter，這無疑讓預言的熱度再度升溫。

▲來自迦納的紅衣主教彼得・圖克森（Peter Turkson）被視為熱門接任人選之一。（圖／路透）

另外，法國占星家諾查丹瑪斯在1555年出版的《諸世紀預言》中，寫下了大量關於人類未來的陰鬱預言，包括一位「非常年老的教宗」的死亡。他寫道：「一位年邁教宗的死去，一位年紀適中的羅馬人將被選中；人們將說他削弱了教座，但他將長久掌權，行事尖銳不懈。」他也暗示了繼任者可能是「膚色黝黑的年輕人」。