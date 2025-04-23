北京又出招！傳要求南韓企業　停止向美出口「稀土製品」

▲傳北京當局要求南韓企業停止向美出口稀土製品 。（圖／路透社）



記者王致凱／綜合報導

美中關稅角力，韓國媒體22日引述政府和產業消息人士說法，中國大陸當局近日要求南韓業界不要向美國國防企業出口含有中國稀土礦物的產品，否則可能遭到制裁。

根據《韓國每日經濟新聞》報導，南韓至少有兩家企業收到中國商務部的正式通知，要求停止向美國軍事承包商或美國軍方出口任何含有中國稀土礦物的產品。中國商務部在信函中稱，違規行為可能遭制裁或其他監管行動，但並未具體說明懲罰的性質。

這是北京當局首次對非美國企業採取出口管制措施，南韓業界擔心中方可能完全阻斷這類稀土礦物的出口。報導指出，假如中國持續對南韓企業採取類似管制措施，可能衝擊南韓經濟，因為南韓經濟嚴重依賴出口，特別是在半導體、電池和電動汽車等先進製造領域。

報導引述南韓政府人士的說法稱，中國商務部已經對電池、顯示器、電動車、航空航太和醫療器材等領域的韓國企業發出類似信函。這些領域相當依賴中國稀土礦物原料。

美國4月初宣布對中國商品全面徵收關稅後，北京當局採取廣泛報復措施，包括對稀土礦物實施出口管制，以回應美國總統川普的關稅貿易戰。這些稀土礦物對於從汽車、無人機、手機、人工智慧伺服器、機器人到噴射發動機和飛彈的生產都至關重要。

經濟學者認為，中美貿易戰升級使得南韓陷入困境，因為韓國業界被迫要在最大的兩個貿易夥伴之間做出抉擇。學者警告，隨著中國擴大出口禁令範圍，引領韓國經濟的主要企業集團可能遭受更嚴重打擊。