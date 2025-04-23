60元排骨便當傳要走入歷史　台鐵曝銷售點：不會輕易消失

▲台鐵60元經典排骨便當相當受到民眾歡迎。（圖／資料照片）

記者李姿慧／台北報導

台鐵經典款的60元排骨便當歷久不衰，全台限量約250到300份，由於長年凍漲，時常吸引民眾一早不到10點就排隊搶買，近來傳出4月3日起取消供應、走入歷史，台鐵公司表示，目前中南部和花東仍持續銷售，絕對不會輕易消失。

台鐵近年頻開發特色便當，加上限定特色便當單價較高，去(113)年便當營收推升至8.03億元，經典款60元排骨便當、長銷款80元排骨便當等依舊歷久不衰，且持續凍漲，在萬物齊漲時代，相當受到民眾歡迎，每天購買便當人潮大排長龍，台鐵每天約可賣出2.5萬個便當，其中經典款60元排骨便當每天約限量250份到300份。

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不過有民眾在社群平台發文，指4月20日購買到「最後一個」60元排骨便當，與販售人員確認後得知，台中餐旅分處製供的60元便當2025年4月3日起取消供應、走入歷史，好奇其他餐旅分處是否也取消供應。有網友回應：「台鐵60元便當至少30年，連營養三明治現在都要60元了」。

台鐵公司則表示，60元排骨便當目前在中南部和花東仍每天正常銷售，僅北部沒有每天提供，主要是北部餐旅分處要製作特色便當等種類繁多，有產製量能分配考量，60元便當相當受到民眾歡迎，時常上午9時半過後就會有民眾排隊購買，最快半小時到一小時內就可以售光。

台鐵強調，60元的排骨便當為台鐵經典款便當，也相當受到歡迎，絕對不會輕易消失、走入歷史，且台鐵便當目前都沒有漲價規劃。