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高雄飯糰「女房東」被起底　傳從事金融貸款黃牛

記者葉國吏／綜合報導　

高雄市鼓山區青海路「樋口飯糰」爆出租約風波，邵姓女房東見店面生意太好，漲租不成屢找麻煩，引起大眾關注。而邵姓女房東也被起底，被疑是從事「金融貸款黃牛」。

▲樋口飯糰店女房東受訪。（圖／記者吳世龍攝，下同）

▲樋口飯糰店女房東受訪。（圖／記者吳世龍攝，下同）

臉書粉專「M8喝酒老實說」22日發文指出，從高雄飯糰店地址查詢公司料，發現該地址成立一家貸款代辦公司，就是所謂的「金融貸款黃牛」。

「M8喝酒老實說」文中表示，正所謂代辦公司就是就是一般民眾接受到「話術」被包裝、使用假資料或透過不正當管道跟銀行貸款，貸款成功後會被收取10-20%高額手續費，比如申請核准80萬要被拿走16萬這樣的意思，在金管會與銀行法都是不允許透過代辦公司貸款。

高雄「樋口飯糰」被漲房租事件持續延燒，22日邵姓房東出面道歉，但也同時痛批老闆夫婦不懂感恩，「妳在我還沒有跟妳簽約的時候，我是不是就幫了妳？我有必要幫妳嗎？一般的房東會幫妳嗎？是不是我伸出援手讓你們放貨了？」

邵姓房東憤恨不平說，從頭到尾都沒談到租金問題， 但張姓老闆娘卻逢人就說她要漲房租。邵姓房東出示文件反問，1樓租金1萬9千8，5樓2個房間也租給他們，2個房間加店面共3萬5千元，「電費也沒有多收，我還不夠仁慈嗎？」

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