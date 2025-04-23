爭議連環爆！　國光生技傳抓奶性騷、職場霸凌

▲國光生技女員工指控產品發展處處長李政道性騷，已報警提告。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

國光生技不只內控出包，近期還爆發高階主管性騷擾女下屬，以及多起職場霸凌事件。國光內部1名Ｃ小姐最近突然向公司及勞工局申訴，指稱被產品發展處處長李政道性騷擾及霸凌，甚至到警局報案提告，讓其他同事非常錯愕，而公司接獲申訴後，隨即隔離2人的工作場域，進行內部調查。

Ｃ小姐的友人告訴本刊，Ｃ小姐是國光生技的基層員工，去年3月公司請大家喝春酒，結束之前，李政道號召同事上台大合照，Ｃ小姐指控李趁混亂之際，伸手掐她的胸部，用力之猛，讓Ｃ小姐事後回憶時，仍語帶哽咽地告訴友人：「我到現在彷彿都還能感受到他的指尖力道！」

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事發當時，Ｃ小姐非常震驚、恐懼，但礙於她的職等與處長差距太大，她根本不敢反抗，也不敢申訴，只能選擇裝作沒事，期間沒有獲得李政道任何道歉或解釋，後來她多次在會議中被主管打斷發言，對公司的貢獻也被否定，遭受巨大的情緒霸凌與羞辱。

▲國光生技創立至今60年，是國內最具規模的疫苗廠商。

面對打壓，Ｃ小姐隱忍了1年，一直到最近，直屬主管與李政道因為她請假程序上的小瑕疵，把她叫進小房間裡，連番對她高壓訊問，加上1年前被李性騷的陰影，讓她決定不再沉默，向公司及勞工局對李提出申訴，並且提告，希望為自己討回公道，另外，還有2名員工，最近也指控遭到主管職場霸凌，目前也都還在調查審議階段，也讓國光生技的爭議再添一筆。

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