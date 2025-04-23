花蓮「五子命案」靈異事！　凶案現場驚悚疊屍

▲5名年幼的死者被發現以棉被等物品包裹，層層堆疊排列在透天厝樓上的浴室中。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

2006年9月5日，花蓮縣吉安鄉一戶民宅傳出惡臭，警方接獲通報後破門進入，發現5名死者陳屍浴室，年齡從9歲到18歲不等，皆為屋主劉志勤的子女。更恐怖的是，5具屍體整齊排列堆疊，雙手反綁、頭部纏滿膠帶，甚至被套上塑膠袋，屋內沒有打鬥痕跡，現場還留有一張字跡潦草的求救紙條、一張寫有求救內容的千元鈔，以及有毒的魚藤植物，消息曝光後，震驚全台灣。

警方調查，5名死者3男2女，最大的兒子剛考上大學，最小的兒子則是國小學童，法醫驗屍後認定，5人都是遭勒斃或窒息死亡。至於5人的父親劉志勤原為國安局人員，退役後做起生意，案發當時與妻子林真米一起經營攝影館及飾品店，5名子女中，年長的3人為劉與前妻所生，年紀較小的2人才是與林真米所生，劉、林及5名子女，7人一起生活。

▲5名死者的雙親劉志勤（右）、林真米（左）案發後人間蒸發，警方研判涉嫌重大，立即發布通緝。

由於劉志勤、林真米案發後失聯，加上住處沒有遭到入侵的跡象，警方懷疑2人涉案，因此對他們發布通緝。林的姊姊告訴警方，她案發前一週曾與林通電話，電話中林語氣沮喪，林姊於是邀約妹妹碰面談心，林卻以「最近忙得喘不過氣」為由婉拒，成了姊妹倆最後的對話。

▲住在花蓮吉安鄉的5名劉姓兄弟姊妹，2006年在自家內被殘忍綑綁殺害。

另一方面，警方訪查後得知，劉志勤在案發前曾主動告訴店內員工：「我要帶小孩去台北開刀，所以這幾天都不會在公司。」之後音訊全無，警方調查劉家財務狀況，發現劉在外欠債千萬元，壓力十分龐大，推測劉因經濟困境，決定與太太及子女共赴黃泉，才會先與林真米一起殺害5名子女，之後輕生。

▲花蓮5子命案當年引起社會高度關注，警方動員大批警力搜索採證、力求破案。

警方根據現場的跡證，認定此案是預謀犯案，研判劉志勤、林真米恐先用魚藤植物迷昏5名子女，再下手行凶，至於求救字條的內容為「25號、遇綁控制中、孩子危急、請速報警、SOS」，千元鈔上則有「258巷25號、遭綁控制、危急、請快報警」等字，警方認為應該是劉所寫，由於紙條並沒有對外投遞，警方研判劉希望將命案導向綁架撕票，但為何這麼做？動機成謎。

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